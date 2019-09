Meteo: è iniziato un WEEKEND caldo, ma per il seguito, previsioni pessime

L'evoluzione meteo: le nubi che già questa mattina troviamo a spasso soprattutto per il Nord Italia, ci fanno chiaramente capire che non siamo in un contesto di totale stabilità atmosferica.

Nonostante un'area di alta pressione si stia consolidando sul nostro Paese, la sua struttura non è particolarmente solida. Ed ecco che, deboli infiltrazioni di aria umida ed instabile, riescono a entrare senza grosse difficoltà all'interno di questo nuovo elemento anticiclonico, ed il meteo, di conseguenza, risente di una moderata incertezza su alcuni tratti del Paese.

Meteo Alaska, stop al caldo, è arrivata la neve precoce

A farne le spese saranno soprattutto le regioni settentrionali dove anche nelle prossime ore le nubi condizioneranno questo primo step del fine settimana. Un sabato dunque di tempo spiccatamente variabile su tutto il Nord, con addirittura qualche rovescio possibile sulle estreme zone del Nordest. Consigliamo infatti un ombrello a portata di mano - per prudenza - tra il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia.

Le nubi raggiungeranno col passare delle ore anche su alcune aree della Toscana settentrionale mentre sul resto del Centro, al Sud e sulle due Isole Maggiori, i cieli si manterranno decisamente più puliti. Anche nelle coste toscane del nord, ed immediato entroterra, si potrebbero avere piovaschi.

Meteo 15 giorni, TURBOLENZE d'Autunno: BRUTTO, ma anche CALDO

Sul fronte temperature, avremo ancora una situazione praticamente estiva, con valori anche superiori ai 30°C tra la Sardegna, la Sicilia e parte del Sud. Farà caldino comunque anche al Centro, un po' meno al Nord dove il soleggiamento sarà decisamente limitato. Per altro, da giorni ci sono anche dense foschie.

Proseguendo la nostra analisi sul tempo che avremo in questo weekend, arriviamo così alla giornata di domenica pronta a seguire praticamente lo stesso percorso del sabato. Avremo dunque una decisa variabilità su gran parte del Nord e sempre con il rischio di qualche rovescio limitato ai rilievi del Nordest anche se non è del tutto escluso un temporaneo interessamento dei rilievi lombardi.

Meteo 7 giorni: ANTICICLONE frena Autunno, poi novità a Ottobre

Anche al Centro Sud troveremo qualche nube in più rispetto al sabato, nonostante il quadro generale sarà comunque improntato verso un tipo di tempo discretamente soleggiato.

Poche le variazioni anche sul fronte climatico. Le temperature si manterranno praticamente estive soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori con valori di parecchi gradi sopra la media del periodo.

METEO: Irruzione fredda punta l'Italia dal 2 ottobre. Ultimi aggiornamenti

In seguito, anche l'inizio della nuova settimana il quadro meteorologico generale non subirà apprezzabili variazioni. Dopo un lunedì ancora caldo e abbastanza soleggiato, però ecco che tra martedì sera e mercoledì le cose andranno cambiando. Ma di questo ce ne occuperemo in altri editoriali.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Meteo: Prossimi giorni con ancora un CALDO estivo, poi STOP

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina