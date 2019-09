Meteo 7 giorni: ANTICICLONE frena Autunno, poi novità a Ottobre

METEO SINO AL 3 OTTOBRE, ANALISI E PREVISIONE

Ormai è terminata la fase meteo instabile con la perturbazione che ha abbandonato anche l'estremo Sud dell'Italia. Ora in questa fase l'anticiclone si consolida ulteriormente sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Il contesto climatico risulta essere peraltro molto mite, a conferma di un trend poco autunnale.

Meteo domani, sabato 28 settembre. Nuvole minacciose al Nord, sole altrove

Le temperature risaliranno ulteriormente di qualche grado riportandosi ben oltre la norma stagionale, con sprazzi di tarda estate consentendo così una fase più stabile anticiclonica sull'Italia almeno per qualche giorno. L'anticiclone è per il momento in grado di contrastare bene le perturbazioni, costrette a transitare a latitudini medio-alte in Europa.

Avremo dei limitati disturbi nel weekend solo al Nord. Le regioni settentrionali, trovandosi lungo il perimetro più settentrionale dell'anticiclone, saranno esposte a qualche infiltrazione d'aria umida atlantica, che si tradurrà in una maggiore nuvolosità associata a qualche isolato piovasco o pioviggine. Il bel tempo sarà invece prevalente sul resto d'Italia, con temperature molto miti.

METEO weekend, l'anticiclone e il caldo. Ma avremo dei disturbi, ecco dove

EVOLUZIONE METEO INIZIO OTTOBRE, ANCORA INCERTEZZA ELEVATA

Non ci sarà un vero e proprio peggioramento nel weekend, ma avremo semplicemente piovaschi di natura prettamente orografica, più probabili sul Levante Ligure, l'Alta Toscana e localmente alcuni settori prealpini. Un peggioramento più efficace potrebbe realizzarsi nei primi di ottobre, anche se ci sono ancora parecchi dubbi.

Probabilmente si realizzerà una svolta imponente a livello europeo, con il promontorio anticiclonico che verrà sostituito da un'ampia saccatura artica, attesa in sprofondamento sulle nazioni centro-settentrionali dell'Europa dove avremo un significativo raffreddamento. Ancora non è dato sapere quale sarà il possibile eventuale coinvolgimento dell'Italia, se sarà solo marginale o più diretto.

Tutto dipenderà da quale sarà la forza dell'anticiclone in rimonta da ovest e se sarà in grado di deviare verso est la colata fredda. Le incertezze mostrate dai maggiori centri meteo di calcolo, con discrepanze non da poco, derivano dal previsto transito di un uragano verso le Azzorre e poi in moto verso le coste atlantiche europee, chiaramente declassato a ciclone extratropicale.

METEO SABATO 28 SETTEMBRE, BEL TEMPO PREVALENTE MA NUBI AL NORD

Le infiltrazioni umide porteranno alla presenza di nuvolosità irregolare più cospicua sul Nord, con qualche piovasco molto debole ed isolato che risulterà più probabile a ridosso dei rilievi prealpini lombardo-veneti, sul Friuli e sul Levante Ligure. Nubi in accentuazione sulla Toscana, con possibili pioviggini non esclusi sul lato settentrionale della regione.

Si tratterà insomma di deboli fenomeni piovosi di natura prettamente orografica, non essendoci alcuna perturbazione organizzata e in virtù della persistenza di un campo anticiclonico, seppur non così forte. Sul resto d'Italia prevarranno condizioni meteo diffusamente stabili e soleggiate, stante la maggiore solidità dell'anticiclone ma con foschie e isolate nebbie mattutine su vallate e pianure.

METEO DOMENICA, NESSUN SOSTANZIALE CAMBIAMENTO

Continuerà ad esservi nuvolosità irregolare sul Nord, con qualche piovasco molto debole ed isolato che risulterà più probabile a ridosso dei rilievi prealpini e sul Levante Ligure. Sul resto d'Italia prevarranno condizioni meteo diffusamente stabili e soleggiate, a parte nubi anche sulle aree centrali tirreniche, con locali piovaschi su Toscana e interno del Lazio.

TEMPERATURE SOPRA LA NORMA E CLIMA CALDO PER IL PERIODO

In seno all'anticiclone affluirà aria piuttosto mite di provenienza occidentale, ma con matrice parzialmente subtropicale. Di conseguenza le temperature potranno salire di qualche grado, portandosi un po' ovunque su valori superiori alla norma, con sprazzi di clima tardo estivo. I valori potrebbero ancora raggiungere i 30 gradi in qualche località del Sud e delle Isole Maggiori.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Rimane intricata l'evoluzione per la prima parte di ottobre, quando non è da esclusa la discesa di un impulso perturbato da nord seguito da aria più fredda, in un contesto che diverrà probabilmente più autunnale, almeno per le temperature. Il raffreddamento potrebbe essere fugace e non molto rilevante, ma più sentito lungo i versanti adriatici della Penisola.

