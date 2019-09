Meteo: Prossimi giorni con ancora un CALDO estivo, poi STOP

Situazione meteo ed evoluzione: l'estate 2019 sembra intramontabile. Nonostante sia già stata più volte colpita duramente, riesce ancora a stupirci facendo sentire la sua calda influenza su molte zone del nostro Paese.

E' il caso dei prossimi giorni, quando un rinnovato ritorno dell'alta pressione sarà alimentato da correnti d'aria molto mite in risalita dall'ancora caldo nord Africa.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire come si comporteranno i termometri, quando e dove farà più caldo.

A dir il vero già da ieri le temperature sono fortemente aumentate su alcuni tratti della Sardegna e della Sicilia, dove abbiamo registrato punte oltre i 30°C. Ma il clima è destinato a scaldarsi anche sul resto del Paese nel corso dell'imminente weekend.

A far registrare le temperature più alte saranno ancora una volta le due Isole Maggiori e gran parte del Sud. In Sicilia e Sardegna sono previsti picchi addirittura di 31-33°C. Attorno ai 30°C su molti tratti del Sud Italia.

Al Centro Nord avremo valori inferiori rispetto alle zone prima citate. Tuttavia le temperature saranno ugualmente molto miti per la stagione e dunque superiori alla media del periodo. Nelle zone interne del Centro, come in Toscana, Umbria e Lazio si toccheranno i 26-27°C e addirittura fino a 28°C su molte aree della Pianura Padana, specie in Emilia come a Bologna, nel ferrarese ma anche sul basso Veneto.

Questa situazione di caldo fuori stagione si protrarrà probabilmente fino ai primi giorni della nuova settimana. Se tutto verrà confermato, un possibile cambiamento potrebbe avvenire intorno al 3-4 di Ottobre con l'arrivo di una perturbazione fredda dal Nord Europa.

Le conseguenza sarebbero orientate verso un generale peggioramento delle condizioni meteo, ma soprattutto ad un netto calo delle temperature che potrebbero addirittura crollare fino a raggiungere valori sotto la media del periodo.

Resta inteso però che la distanza previsionale è ancora piuttosto elevata e per questa ragione abbiamo assolutamente necessità di attendere ulteriori aggiornamenti.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina