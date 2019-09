Meteo: arriva un CALDO Week End, ma attenzione a Rovesci e Temporali

L'evoluzione meteo: il tempo è migliorato in queste ultime 24 ore, e questo grazie ad un provvidenziale anticiclone che da ovest si sta ulteriormente avvicinando al nostro Paese.

Si chiude dunque la fase di tempo instabile iniziata durante lo scorso weekend e, seppur con le dovute pause, proseguita fino alla giornata di oggi. La pressione sta dunque aumentando preludio ad una rinnovata fase meteo più stabile, che si protrarrà anche per il corso dell'ormai prossimo weekend.

Tuttavia, deboli infiltrazioni d'aria umida ed instabile in viaggio dall'Atlantico verso il centro Europa, riusciranno marginalmente ad influenza il meteo su alcuni tratti del nostro Paese. Vediamo più nel dettaglio.

Andando per ordine cronologico, diamo un veloce sguardo alla giornata di oggi, una vigilia di weekend dal tempo prettamente stabile e in gran parte soleggiato salvo qualche nube di passaggio al Nord specie sui rilievi alpini e prealpini. Al mattino nubi basse e foschie, se non anche nebbie, in varie località della Valle Padana.

Altrove, come detto, tanto sole e clima assai mite per il periodo.

Arriviamo così alla giornata di sabato, un primo step del fine settimana anch'esso contrassegnato dal bel tempo al Centro Sud dove avremo per altro valori termici addirittura di stampo estivo.

Le cose andranno un po' diversamente sulle regioni settentrionali. Le infiltrazioni umide ed instabili delle quali abbiamo scritto in precedenza, saranno capaci di portare una maggior ingerenza di nubi soprattutto sull'estremo Nord Ovest, sulla Liguria in rapido spostamento nel pomeriggio/sera verso le aree orientali. Il rischio di pioggia tuttavia rimarrà abbastanza basso anche se, per precauzione, vi consigliamo di tenere un ombrello a portata di mano.

Al Nord le temperature aumenteranno di poco e non si registreranno i valori del mezzogiorno.

Concludiamo il nostro viaggio con la giornata di domenica. Il secondo step del weekend sarà praticamente una fotocopia del sabato. Tuttavia si potranno registrare maggiori addensamenti sui rilievi in particolare quelli del Nord Est. Su questi settori si eleverà anche il rischio di qualche imprevedibile rovescio in possibile sconfinamento dai monti alle pianure limitrofe dell'alto Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Da segnalare che continuerà a fare piuttosto caldo per la stagione su tutto il Paese ma ancora una volta specialmente al Sud.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Piero Luciani

