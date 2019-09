Meteo 7 giorni: weekend tra Anticiclone e qualche pioggia. Clima caldo

METEO SINO AL 2 OTTOBRE, ANALISI E PREVISIONE

Si è spostata sul Sud la perturbazione che ha attraversato l'Italia, con peggioramento meteo comunque di poco conto tranne isolati forti temporali. Questo impulso perturbato è risultato ben più fiacco del precedente, mentre in questa fase l'anticiclone tende a rimontare rapidamente dall'Europa Occidentale e a beneficiarne sono subito le regioni centro-settentrionali dell'Italia.

Ottobre, tutto può succedere. Il titolo di un film? No, il meteo

Il contesto climatico risulta essere peraltro molto mite, a conferma di un trend poco autunnale. Le temperature risaliranno ulteriormente di qualche grado riportandosi ben oltre la norma stagionale, con sprazzi di tarda estate consentendo così una fase più stabile anticiclonica sull'Italia almeno per qualche giorno.

L'anticiclone sembra riuscire a contrastare bene le perturbazioni, con dei limitati disturbi nel weekend solo al Nord. Non ci saranno quindi novità meteo significative in quest'ultimo scorcio di settembre che vedrà ancora l'anticiclone caldo dominare su parte dell'Europa Centro-Meridionale Avremo prevalente bel tempo e temperature molto miti sino al termine della settimana.

Meteo Est Europa: freddo record in Bielorussia, temperature fino a 5 gradi sotto zero!

METEO VERSO NOVITA' OTTOBRE, ANCORA INCERTEZZA

Nel corso del weekend avremo probabili disturbi al Nord, per via di infiltrazioni atlantiche. Non ci sarà un vero e proprio peggioramento, ma avremo semplicemente piovaschi di natura prettamente orografica, più probabili sul Levante Ligure, l'Alta Toscana e localmente alcuni settori alpini e prealpini.

Rischio per crollo ghiacciaio Monte Bianco a causa del meteo troppo caldo

Un peggioramento più efficace potrebbe realizzarsi nei primi di ottobre. Di sicuro avremo una svolta imponente a livello europeo, con il promontorio anticiclonico che verrà sostituito da un'ampia saccatura artica, attesa in sprofondamento sulle nazioni centro-settentrionali dell'Europa dove avremo un significativo raffreddamento.

Ancora non è dato sapere quale sarà il possibile eventuale coinvolgimento dell'Italia, se solo marginalmente o più diretto. Tutto dipenderà da quale sarà la forza dell'anticiclone da ovest e se sarà in grado di deviare verso est la colata fredda. Probabilmente avremo una certa influenza del freddo in discesa da nord, soprattutto sui versanti adriatici dal 2 ottobre.

Meteo mondo: gli ultimi 5 anni i più caldi di sempre. Lo Studio Scientifico

METEO VENERDI' 27 SETTEMBRE, BEL TEMPO PREVALENTE

Ci attendiamo l'ulteriore consolidamento dell'anticiclone, garanzia di tempo stabile e in gran parte soleggiato salvo qualche addensamento su Calabria, ma anche sui settori settentrionali ed orientali della Sicilia, zone ove non è escluso qualche isolato rovescio diurno. Si andrà poi verso un definitivo miglioramento su questi settori.

Medicanes, ovvero quando il meteo si fa estremo anche nel Mediterraneo

In giornata ci attendiamo nuvolosità in crescita al Nord-Ovest, con possibili brevi pioviggini sulla Liguria di Levante, Alta Toscana e localmente settori alpini di confine tra Alto Piemonte e Lombardia. Nelle ore più fresche della giornata ci saranno formazioni di foschie su valli e pianure, in successivo dissolvimento.

METEO VERSO WEEKEND, QUALCHE DISTURBO AL NORD ITALIA

Non sono attesi sostanziali cambiamenti nel corso del fine settimana, a parte una presenza di nuvolosità irregolare più cospicua sul Nord, con qualche piovasco molto debole ed isolato che risulterà più probabile a ridosso dei rilievi e sul Levante Ligure. Sul resto d'Italia prevarranno condizioni meteo diffusamente stabili e soleggiate, a parte nubi domenica sulle aree tirreniche.

AUMENTO TEMPERATURE SOPRA LA NORMA

Atteso un nuovo lieve rialzo delle temperature a seguito del rinforzo dell'anticiclone tra venerdì e il weekend, quando il tepore tornerà protagonista su gran parte d'Italia con sprazzi di clima tardo estivo. I valori potrebbero ancora raggiungere i 30 gradi in qualche località del Sud e delle Isole Maggiori. Ovunque avremo temperature superiori alle medie.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Resta incertezza l'evoluzione per l'inizio di ottobre, quando non è da esclusa la discesa di un impulso perturbato da nord seguito da aria più fredda, in un contesto che diverrà probabilmente più autunnale, almeno per le temperature. Non si esclude la possibilità di maltempo, anche se al momento è più remota perché il freddo dovrebbe colpire più direttamente i Balcani.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina