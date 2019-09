Meteo, verso un WEEKEND mite e soleggiato con qualche MINACCIA

L'evoluzione meteo: si sta definitivamente spostando verso sud la moderata perturbazione sopraggiunta ieri sul nostro Paese che ha provocato un peggioramento delle condizioni meteo soprattutto sul nord della Toscana, la bassa Romagna e nel corso della sera e della notte appena trascorsa anche su alcuni tratti del Centro.

Il giovedì farà dunque registrare un rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche ad eccezione delle aree del basso Tirreno dove, in particolare tra le coste campane e calabresi, si potranno avere ancora alcuni moderati piovaschi. Sul resto della Penisola, il sole riuscirà ad imporsi molto rapidamente e la giornata trascorrerà all'insegna del meteo discreto e con temperature in generale ripresa.

Questo atteso miglioramento del quadro meteo generale è sintomo che la pressione atmosferica è in fase di aumento. Un promontorio anticiclonico infatti, si affaccia nuovamente all'Italia garantendoci condizioni di buona stabilità per almeno 48 ore.

Ci sono dunque buone notizie anche per il weekend? Pare di sì cari Lettori anche se non per tutti. Dobbiamo infatti tenere presente che siamo di fatto già da qualche giorno entrati nell'autunno astronomico e non possiamo pretendere di godere di molte giornate totalmente soleggiate. Insomma, in questo periodo dell'anno qualche grattacapo è spesso all'ordine del giorno.

Detto questo mi pare ovvio come nel corso del prossimo fine settimana non tutte le regioni potranno godere di un solido soleggiamento. Masse d'aria relativamente instabili ed umide di origine atlantica, riusciranno in parte a condizionare il meteo sulle regioni settentrionali.

Dopo un venerdì abbastanza soleggiato per tutti, ecco che il sabato vedrà una maggior ingerenza delle nubi sull'estremo Nord Ovest specie sulla Liguria dove non sono totalmente da escludersi deboli piovaschi. Nel pomeriggio qualche nube minacciosa solcherà inoltre i cieli del Nord Est. Anche su queste aree consigliamo un ombrello a portata di mano.

Una moderata variabilità avvolgerà invece il resto del Nord mentre al Centro Sud vivremo un sabato soleggiato e per altro molto mite per il periodo con valori termici superiori alla media.

La giornata di domenica potrebbe risultare anche più incerta sul fronte meteo rispetto al sabato. Sotto una maggior presenza di nubi e a rischio pioggia, saranno tuttavia ancora le medesime zone. Nord Ovest, specie la Liguria ma a differenza del primo step del weekend, la domenica potrebbe riservare qualche piovasco in più anche sul resto del Nord in particolare sui rilievi alpini e prealpini. Ancora tanto sole e temperature sopra media invece su tutte le regioni centro meridionali.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Piero Luciani

