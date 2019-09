Meteo 7 giorni: settembre finirà con l'Anticiclone. Poi grandi cambiamenti

METEO SINO AL 1° OTTOBRE, ANALISI E PREVISIONE

Resta per il momento abbastanza dinamico il meteo sull'Italia, con una nuova perturbazione in rapido transito sulla Penisola. Questo impulso perturbato risulterà ben più fiacco del precedente e pertanto avremo precipitazioni distribuite in modo irregolare dapprima al Centro-Nord, poi in spostamento anche al Sud.

Non stiamo ancora andando verso uno scenario realmente movimentato che possa imprimere una vera accelerazione all'autunno. L'anticiclone non tarderà a tornare protagonista, a garanzia di una fase meteo più stabile e soleggiata nella seconda parte della settimana. A parziale protezione dell'Italia si ergerà un campo di alta pressione che limiterà le ingerenze del flusso atlantico.

Le temperature saliranno riportandosi ben oltre la norma stagionale, con sprazzi di tarda estate. Al seguito della perturbazione di metà settimana, il flusso atlantico tornerà ad appiattirsi consentendo così una fase più stabile anticiclonica sull'Italia almeno per qualche giorno. L'anticiclone sembra riuscire a contrastare bene le perturbazioni, con dei limitati disturbi nel weekend solo al Nord.

METEO ANTICICLONICO NELLA SECONDA PARTE DELLA SETTIMANA

Non ci saranno quindi novità meteo significative in quest'ultimo scorcio di settembre che vedrà ancora l'anticiclone caldo dominare su parte dell'Europa Centro-Meridionale Avremo prevalente bel tempo e temperature molto miti sino al termine della settimana. Tuttavia, proprio nel corso del weekend avremo probabili disturbi al Nord, per via di infiltrazioni atlantiche.

Non ci sarà un vero e proprio peggioramento, cosa che invece potrebbe avvenire successivamente proprio all'inizio di ottobre. Di sicuro avremo una svolta imponente a livello europeo, con il promontorio anticiclonico che verrà sostituito da un'ampia saccatura artica, attesa in sprofondamento sulle nazioni centro-occidentali dell'Europa.

Per quanto concerne l'Italia, l'entità di questo eventuale peggioramento è ancora tutta da valutare, in quanto per l'ampia distanza temporale non possiamo sapere se la saccatura fredda avrà la forza per affondare sul Mediterraneo e se l'anticiclone lascerà il via libera. Dovesse accadere, sarebbe inevitabile una fase di maltempo, con fenomeni temporaleschi potenzialmente intensi.

METEO GIOVEDI' 26 SETTEMBRE, PERTURBAZIONE IN ALLONTANAMENTO

Qualche debole precipitazione giungerà verso il Sud, ma a carattere localizzato e con prevalente interessamento del versanti tirrenici, tra Campania, Calabria e Sicilia nord-orientale. Verso sera i fenomeni si attenueranno, tranne ultimi episodici piovaschi possibili sui settori ionici dell'alta Calabria, ma anche tra reggino e messinese.

Addensamenti sparsi si avranno anche sul medio versante adriatico, specie a ridosso dei rilievi appenninici, con sporadici fenomeni in Abruzzo possibili nella prima parte del giorno, mentre altrove avremo prevalenza di sole. Nubi si addosseranno anche alle Alpi, con fenomeni sporadici sui confini in attenuazione dalla sera.

METEO PIU' STABILE VERSO WEEKEND, QUALCHE DISTURBO AL NORD

Per venerdì ci attendiamo rinforzo dell'anticiclone, garanzia di tempo stabile e in gran parte soleggiato salvo qualche addensamento su Calabria, ma anche sui settori settentrionali ed orientali della Sicilia, ove non è escluso qualche isolato rovescio diurno. In giornata addensamenti nuvolosi in crescita su Liguria e zone alpine, ma senza fenomeni attesi.

Per il fine settimana non sono attesi sostanziali cambiamenti, a parte un aumento della nuvolosità irregolare sul Nord, con qualche piovasco molto debole ed isolato che risulterà più probabile a ridosso dei rilievi e sul Levante Ligure. Sul resto d'Italia prevarranno condizioni meteo diffusamente stabili e soleggiate.

TEMPERATURE MITI, IN AUMENTO VERSO WEEKEND

Il clima resterà mite, con un nuovo rialzo delle temperature a seguito del rinforzo dell'anticiclone tra venerdì e il weekend, quando il tepore tornerà protagonista su gran parte d'Italia con sprazzi di clima tardo estivo. I valori potrebbero ancora raggiungere i 30 gradi in qualche località del Sud e delle Isole Maggiori.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Cambiamenti meteo più importanti potrebbero concretizzarsi con l'inizio di ottobre, per la discesa di un impulso perturbato da nord seguito da aria più fredda, in un contesto che diverrà probabilmente più autunnale. Non si esclude la possibilità di maltempo, nel caso in cui si generasse una depressione mediterranea.

Pubblicato da Mauro Meloni

