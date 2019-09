METEO per domani, giovedì 26. Residue piogge al Sud. Torna l'ANTICICLONE

Continua una fase meteo piuttosto dinamica per l'Italia. Un nuovo impulso perturbato sta transitando sulla Penisola, anche se è ben meno intenso rispetto al precedente che aveva portato condizioni localmente di forte maltempo tra domenica e lunedì.

La perturbazione attuale è piuttosto fiacca e non andiamo ancora verso quel tanto agognato cambiamento meteo che possa imprimere l'accelerazione all'autunno, che per ora stenterà. L'anticiclone non tarderà a tornare subito protagonista, a garanzia di una fase meteo più stabile e soleggiata.

Meteo prossimo fine settimana: intrusione Estiva nell'Autunno

A parziale protezione dell'Italia si ergerà un campo di alta pressione che limiterà gli effetti delle ingerenze del flusso perturbato atlantico. Le temperature, dopo una momentanea flessione, saliranno riportandosi ben oltre la norma stagionale, con sprazzi di tarda estate.

Meteo: transita una NUOVA PERTURBAZIONE, ecco dove colpirà

Vediamo quindi, nel dettaglio, l'evoluzione meteo prevista per giovedì 26 settembre. Qualche debole precipitazione giungerà verso il Sud, ma a carattere localizzato e con prevalente interessamento del versanti tirrenici, tra Campania, Calabria e Sicilia nord-orientale.

Verso sera i fenomeni si attenueranno un po' su tutte le regioni meridionali, grazie all'aumento della pressione, tranne ultimi episodici piovaschi possibili sui settori ionici dell'alta Calabria, ma anche tra reggino e messinese.

Addensamenti sparsi si avranno anche sul medio versante adriatico, specie a ridosso dei rilievi appenninici, con sporadici fenomeni in Abruzzo, mentre altrove avremo prevalenza di sole. Nubi si addosseranno anche alle Alpi, con fenomeni sporadici sui confini.

Seguendo l'andamento della perturbazione, le temperature diurne mostreranno qualche flessione di poco conto al Centro-Sud, mentre risaliranno laddove tornerà un maggiore soleggiamento. Il contesto climatico sarà nel complesso mite.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

