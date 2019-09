Meteo prossimo fine settimana: intrusione Estiva nell'Autunno

Situazione meteo ed evoluzione: in questi ultimi giorni l'Italia è stata spesso interessata da un tipo di tempo assai instabile, soprattutto delle regioni centro settentrionali. Una prima perturbazione è sopraggiunta domenica portando piogge, temporali ad un moderato calo termico, dapprima al Nord ed in seguito su gran parte del Centro. Scarsi invece gli effetti al Sud Italia, dove i venti di Scirocco hanno addirittura provocato una parentesi estiva sul fronte climatico.

In questi giorni, soprattutto in Sicilia e Sardegna vengono superati i 30°C di temperatura massima.

Dopo la pausa di ieri, ecco che oggi l'Italia tornerà a fare i conti con una seconda perturbazione, meno intensa della precedente ma capace ugualmente di riportare qualche pioggia dapprima la Nord e poi anche su alcune aree del Centro Sud.

Ma la nostra attenzione si concentra al prossimo fine settimana. Lo scopo di questo editoriali infatti, è proprio quello di cercare di capire come trascorreranno il prossimo sabato e domenica. Vediamo.

Da venerdì e per tutto il successivo weekend, la pressione è prevista in generale rinforzo su tutto il Paese, tuttavia deboli infiltrazioni d'aria umida ed instabile, riusciranno a minare la stabilità atmosferica su alcuni angoli del Paese.

Sabato saranno principalmente interessati da queste masse d'aria instabile i settori di Nordovest in particolare la Liguria, l'est del Piemonte e la Lombardia meridionale. Su queste aree avremo un discreto tappeto di nubi con qualche debole pioggia sparsa. Nel corso della giornata i cieli si chiuderanno parzialmente anche sul Nordest. Sul resto del Paese invece, il meteo si manterrà decisamente più soleggiato e con temperature in rialzo.

Domenica il quadro meteorologico potrebbe addirittura risultare più incerto su gran parte del Nord. Una maggior ingerenza delle correnti umide ed instabili atlantiche porterà qualche pioggia in più ed in particolare su Piemonte, Liguria di levante, rilievi lombardi e nel corso del pomeriggio e della sera anche sul resto dell'arco alpino fino alle Prealpi venete.

Situazione meteo decisamente diversa per le regioni centrali e meridionali dove il meteo continuerà a mantenersi piuttosto stabile, soleggiato e nuovamente mite per la stagione con valori termici di alcuni gradi sopra media.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- BARI

- CAGLIARI

