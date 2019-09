METEO per domani, mercoledì 25. Nuova PERTURBAZIONE con piogge, ecco dove

La settimana si è aperta con meteo movimentato su gran parte dell'Italia, a causa del passaggio di due distinte perturbazioni accompagnate da temporali anche forti. Dopo questo assaggio di meteo davvero autunnale, ora il meteo è migliorato con il ritorno del sole su molte regioni.

Siamo però dinanzi ad una fase meteo piuttosto dinamica. Il campo d'alta pressione che si è insediato non è così robusto e cederà così nuovamente spazio a correnti instabili d'origine atlantica che trasporteranno una veloce perturbazione.

METEO fine Settembre, AUTUNNO non decolla. Temperature alte per il periodo

Questo impulso perturbato non sarà però organizzato come il precedente e pertanto avremo precipitazioni distribuite in modo irregolare al Nord e sui settori tirrenici. Ma vediamo meglio nel dettaglio l'evoluzione meteo prevista per domani, mercoledì 25 settembre.

Meteo: oggi pausa, ma domani altra perturbazione

La nuova perturbazione si farà sentire anzitutto al Nord, con precipitazioni più organizzate tra Levante Ligure, Est Lombardia, Emilia e Triveneto. Avremo invece ampie aperture, fin da inizio giornata, su Piemonte e Ponente Ligure.

Peggiora nettamente anche sulle regioni centrali con piovaschi a partire dalla Toscana, in successiva estensione a Umbria, Lazio e Marche. Non esclusi temporali. Il tempo sarà soleggiato al Sud, ma con tendenza a peggioramento serale e prime piogge sulla Campania.

Nel corso della settimana avremo poche tracce di meteo d'autunno. Nonostante il gran fermento della circolazione depressionaria atlantica, centrata a ridosso del Regno Unito, a parziale protezione dell'Italia tornerà ad ergersi un campo di alta pressione che limiterà gli effetti delle ingerenze del flusso atlantico.

