Meteo: nel LUNGO TERMINE, primi segnali di freddo

Situazione meteo ed evoluzione: si è appena verificato l'equinozio d'autunno il quale, in questo 2019, era atteso proprio nella giornata di ieri 23 di Settembre. Il quadro meteo climatico attuale su molte regioni d'Italia è per altro abbastanza adeguato a tale evento, visto che abbiamo registrato temperature a tratti anche sotto media al Nord Est e su molte aree del Centro. Solo al Sud e sulla Sicilia il quadro meteo generale odierno rimarrà incerto.

In questo editoriale vogliamo comunque soffermarci nel meteo del LUNGO TERMINE, e soprattutto su quando potranno arrivare i primi seri freddi della stagione. Per avere delle risposte in tal senso dobbiamo ovviamente confrontarci con i centri di calcolo mondiali, cercando di inquadrare quelli che potranno essere i possibili futuri scenari.

Ebbene, dopo un accurato controllo, la situazione climatica generale potrebbe subire un'importante svolta nei primi giorni del mese di ottobre. Dal Nord Europa sembra probabile l'arrivo di masse d'aria fredda provenienti direttamente dalle zone polari, richiamate da una potente alta pressione protesa in ulteriore movimento dal centro Europa proprio verso le regioni artiche.

Con questo ipotizzato scenario, sarebbe inevitabile un deciso crollo delle temperature di parecchi gradi rispetto a questi giorni, verso valori termici di stampo quasi invernale su molte zone del Nord Italia e sui versanti adriatici del Centro, in quanto sono zone maggiormente esposte alle correnti fredde nord orientali.

Ma quest'aria molto fredda non si limiterebbe solo a portare un clima addirittura troppo rigido per la stagione, ma provocherebbe anche un generale peggioramento delle condizioni meteo soprattutto al Nord Est e lungo la fascia centro settentrionale adriatica, con l'arrivo di nevicate anche a quote relativamente basse come ad esempio sulle Alpi nordorientali e sulla dorsale appenninica centro settentrionale.

Insomma, potremmo avviarci bruscamente verso uno scenario pronto a proporci i primi veri freddi della stagione autunnale. Tuttavia, data la distanza temporale ancora elevata, avremo assolutamente bisogno di seguire i prossimi aggiornamenti per poter confermare questo possibile freddo scenario.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Piero Luciani

