Meteo: oggi pausa, ma domani altra perturbazione

L'evoluzione meteo: si è aperta una fase meteorologica alquanto dinamica nel corso di questo fine settimana da poco concluso. Su domenica, un'intensa perturbazione accompagnata da un vortice ciclonico in quota ha colpito molte zone del Nord e del Centro Italia per poi andare ad esaurire i suoi effetti su alcuni tratti del Sud.

Oggi, martedì 24 settembre, le condizioni meteo più incerte le registreremo proprio sulle regioni meridionali dove potranno cadere alcune piogge e temporali residui tra la Campania, il nord della Calabria e la Puglia. Ma sul resto del Paese il quadro meteorologico sarà decisamente più tranquillo.

Avremo infatti un discreto soleggiamento praticamente su tutto il Centro Nord seppur in un contesto di moderata variabilità. Insomma, un martedì di pausa in attesa però di una nuova perturbazione in arrivo domani.

Già mercoledì mattina al Nord torneranno molto rapidamente a coprirsi i cieli e col passare delle ore arriveranno nuove piogge in particolare sulle zone orientali, e per la precisione su Emilia Romagna e un po' tutta l'area del triveneto. Qualche schiarita in più in un contesto più asciutto invece sul Nord Ovest.

Nel corso del pomeriggio e della sera, la perturbazione scenderà rapidamente verso sud andando ad interessare anche la Toscana, le Marche e verso sera l'Umbria, il Lazio sino al nord della Campania. Caleranno un po' le temperature massime al Centro Nord.

Giovedì invece, ecco che il tempo tornerà ben tranquillo sull'Italia, a parte una residua incertezza sul basso Tirreno specie sulle coste campane dove in mattinata sono si esclude qualche isolato piovasco o temporale.

Questo miglioramento delle condizioni meteo sarà dovuto ad un generale rialzo della pressione sul bacino del Mediterraneo, che potrebbe aprire la strada ad una nuova fase di tempo più stabile e soleggiato per gran parte del Paese soprattutto per il Centro e il mezzogiorno.

Le temperature, infine, andranno probabilmente ad aumentare su tutta l'Italia riportandosi con tutta probabilità sopra la media stagionale.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Piero Luciani

