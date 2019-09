Meteo 7 giorni: nuova rapida PERTURBAZIONE mercoledì, novità a seguire

METEO SINO AL 29 SETTEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

L'avvio di settimana vede meteo movimentato su gran parte dell'Italia, a causa del passaggio di due distinte perturbazioni accompagnate da temporali anche forti. Sono queste le prime prove di meteo davvero autunnale, ma come vedremo questa fase perturbata è solo una parentesi del tutto momentanea. Siamo però dinanzi ad una fase meteo piuttosto dinamica.

Perturbazioni sì, ma il meteo atlantico è ben altro

In settimana avremo nel complesso un trend autunnale ancora poco vivace. La fase perturbata dell'apertura di settimana non farà infatti da apripista verso quel tanto agognato cambiamento meteo che possa imprimere l'accelerazione all'autunno, che per ora stenterà. L'anticiclone non tarderà a tornare protagonista, a garanzia di una fase meteo più stabile e soleggiata fin da martedì.

Il campo d'alta pressione cederà tuttavia spazio a nuove correnti instabili nella giornata di mercoledì, con il transito di una veloce perturbazione. Questo impulso perturbato non sarà però organizzato come il precedente e pertanto avremo precipitazioni distribuite in modo irregolare al Nord e sui settori tirrenici.

Inizio Ottobre, potrebbe esserci la svolta meteo esplosiva

METEO SETTIMANA, L'ANTICICLONE DIVERRA' PREVALENTE

Nel corso della settimana, come anticipato avremo ancora poche tracce di meteo d'autunno. Nonostante il gran fermento della circolazione depressionaria atlantica, centrata a ridosso del Regno Unito, a parziale protezione dell'Italia si ergerà un campo di alta pressione che limiterà gli effetti delle ingerenze del flusso atlantico.

Previsioni meteo climatiche stagionali per l'autunno inverno

Una perturbazione lambirà le regioni centro-settentrionali a cavallo di metà settimana, mentre l'anticiclone dovrebbe sostanzialmente mostrare una certa tenuta al Sud. L'anticiclone sembra riuscire a contrastare qualsiasi tentativo di incursioni perturbate incisive. Avremo solo un po' di variabilità, con precipitazioni poco organizzate e disomogenee.

Al seguito della perturbazione di mercoledì, il flusso atlantico tornerà ad appiattirsi consentendo così una fase più stabile anticiclonica sull'Italia. Avremo prevalente bel tempo e temperature molto miti sino al termine della settimana. Solo nel corso di domenica non è escluso un possibile peggioramento, per una perturbazione in rotta verso le Alpi.

Meteo per domani, martedì 24. Breve tregua, ma si avvicina perturbazione

METEO MARTEDI' 24 SETTEMBRE, PIU' SOLE MA SARA' SOLO UNA TREGUA

Avremo il ritorno del tempo stabile salvo residui e assai localizzati rovesci nella prima parte del giorno sul Meridione e sulle regioni centrali adriatiche. Dalla sera peggiora sulle Alpi Occidentali con prime locali precipitazioni, ma le nubi aumenteranno anche sul Nord-Ovest e la Toscana per la parte avanzata di un nuovo fronte atlantico.

Meteo fine Settembre, rapide perturbazioni su Italia

VARIABILITA' METEO PER UN RAPIDO IMPULSO INSTABILE

La nuova perturbazione si farà sentire anzitutto al Nord, con precipitazioni più organizzate tra Levante Ligure, Est Lombardia, Emilia e Triveneto. Peggiora anche sulle regioni centrali con piovaschi a partire dalla Toscana, in successiva estensione a Umbria, Lazio e Marche, con possibilità anche di temporali. Sole altrove, ma con prime piogge sulla Campania.

Importanti CAMBIAMENTI nel meteo a lungo termine. I motivi

Giovedì qualche debole precipitazione giungerà verso il Sud, ma a carattere localizzato e con prevalente interessamento del versanti tirrenici. Addensamenti sparsi si avranno anche sul medio adriatico e in Appennino, mentre altrove avremo prevalenza sole. Nubi si addosseranno anche alle Alpi, con fenomeni sui confini.

CLIMA GENERALMENTEMITE

Tendenza meteo Italia: a piccoli passi verso l'Autunno. I dettagli

Fin da martedì le temperature risaliranno nettamente nei valori massimi a partire dal Nord per il ritorno a condizioni soleggiate. Seguiranno degli sbalzi, ma nel complesso il clima si manterrà mite per tutta la settimana. Il prevalente influsso dell'anticiclone porterà tepore tardo estivo più avvertito sulle regioni meridionali, con ulteriori picchi di 30 gradi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Meteo 15 giorni, rischio FREDDO precoce a inizio Ottobre

Nella seconda parte della settimana probabilmente resterà abbastanza saldo l'anticiclone e questo scenario non dovrebbe variare più di tanto nemmeno per il weekend. Cambiamenti meteo più importanti potrebbero concretizzarsi con l'inizio di ottobre, per la discesa di perturbazioni da nord accompagnate da aria più fredda, in un contesto più attinente all'autunno.

