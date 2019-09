METEO per domani, PERTURBAZIONE in transito al Centro-Sud. PIOGGE e TEMPORALI

Prime prove di meteo davvero autunnale sull'Italia, con il promontorio anticiclonico scalzato dinanzi all'avanzata di una perturbazione atlantica, che è entrata nel vivo sull'Italia. Le piogge e i temporali più organizzati stanno interessando le regioni occidentali, in particolare la Liguria e la Toscana.

Il sistema frontale è alimentato da un nuovo afflusso di correnti calde nord-africane, con rialzo delle temperature che risulta più avvertito tra il Sud e le due Isole Maggiori. L'ingresso della perturbazione sarà poi seguito da correnti più fresche occidentali.

Pesante ALLERTA meteo Protezione Civile su 12 regioni d'Italia

Questo passaggio perturbato d'origine atlantica, il primo serio guasto di un settembre risultato finora molto anticiclonico, arriva in coincidenza di quello che è l'equinozio del 23 settembre, momento della definitiva fine dell'estate anche dal punto di vista astronomico.

Questa prima perturbazione non sembra però davvero in grado di fare da apripista verso quel tanto agognato cambiamento meteo che possa imprimere l'accelerazione all'autunno. L'anticiclone non tarderà a tornare protagonista, ma l'inizio di settimana vedrà ancora insistere questa perturbazione.

Fine della storia, l'Estate è finita. E' ora di una seria svolta meteo

Vediamo nel dettaglio l'evoluzione meteo prevista per domani, lunedì 23 settembre. Gli effetti della perturbazione si faranno ancora sentire, stante il transito di una piccola saccatura d'aria fresca sulle regioni settentrionali che alimenterà l'instabilità atmosferica.

Piogge e rovesci diffusi si avranno in particolare al Nord-Est, anche di forte intensità ma con tendenza ad attenuazione dei fenomeni entro sera. Qualche isolato piovasco non è escluso inizialmente su parte del Nord-Ovest, ma qui prendersanno il sopravvento ampie schiarite.

Rovesci colpiranno poi le aree centro-meridionali tirreniche, specie tra Basso Lazio e Campania, e le zone interne appenniniche, ma con tendenza a miglioramento. Altrove variabilità, ma con prevalenti aperture del cielo.

In giornata acquazzoni colpiranno anche la Puglia e la Calabria tirrenica. I venti risulteranno anche sostenuti, disponendosi dai quadranti occidentali con rinforzi di maestrale in Sardegna. Le temperature caleranno di poco sulle aree colpite dal maltempo, mentre risaliranno nei valori massimi su gran parte del Nord.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

