METEO: imminente peggioramento, attenzione al rischio NUBIFRAGI. Ecco dove

Puntuale, come nelle attese, il meteo si sta iniziando a guastare, per il sopraggiungere di un fronte perturbato, generatosi e in fase d'intensificazione sul ramo ascendente di un'ampia saccatura che spinge dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo ed il Nord Italia.

L'anticiclone è costretto a traslare verso est, mentre un minimo depressionario al suolo si è attivato sul Mediterraneo Occidentale, favorendo un richiamo di correnti sciroccali che investono i bacini occidentali dell'Italia.

Pesante ALLERTA meteo Protezione Civile su 12 regioni d'Italia

Aria molto umida è alla base della rigenerazione di un'ampia area temporalesca a ridosso della Corsica. Forti precipitazioni hanno già interessato la Catalogna e le coste meridionali francesi e ancora il sud-est della Francia risentirà di forti piogge. Ora tocca all'Italia, con l'avanzata del sistema temporalesco da ovest.

Altri rifornimenti d'aria fortemente instabile puntano dalle coste nord-africane verso le due Isole Maggiori. Si stanno insomma venendo a creare tutti gli ingredienti per quella che sarà una domenica nella quale il maltempo colpirà duro in alcune regioni, giustificando l'allerta meteo emessa della Protezione Civile.

Fine della storia, l'Estate è finita. E' ora di una seria svolta meteo

I massimi indici d'instabilità, propizi a temporali violenti, si accumuleranno verso il Mar Tirreno, motivo per il quale talune proiezioni meteo indicano la probabilità di temporali forti su alcune regioni che si affacciano proprio verso il Tirreno.

L'Alta Toscana, ma anche il Levante Ligure risultano fra le zone più a rischio per la possibilità di temporali di forte intensità. Verso sera violenti temporali potrebbero colpire la Maremma e le coste laziali, soprattutto per quanto concerne il viterbese.

Qualche rovescio intenso potrà colpire anche le coste sud-orientali della Sardegna. Il grosso dei fenomeni temporaleschi resterà però in mare aperto, data l'energia notevole in gioco per le termiche superficiali marine ancora elevate.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

