Meteo 15 giorni, variabile con l'Atlantico e Ottobre grandi SORPRESE

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 2 OTTOBRE

Ormai siamo proiettati ai primi di Ottobre e un po' tutti ci chiediamo cos'abbiamo in serbo i modelli matematici di previsione. Un po' tutti ci domandiamo cosa ci aspetti dal punto di vista meteo climatico.

Iniziamo subito col dire che per gli ultimi giorni di settembre sono apparse alcune interessanti novità. Novità riconducibili all'Atlantico, di cui s'è detto tanto ultimamente, novità che potrebbero condurci a un periodo estremamente variabile con anche la possibilità d'inserimento di un peggioramento più convincente.

Dipenderà, lo ripetiamo, da come andranno a disporsi le grandi depressioni oceaniche. Più o meno a nord farà una gran differenza, così come farà una gran differenza per quel che potrebbe succedere a inizio Ottobre. Qui si che potrebbero accadere cose sorprendenti, sia un in senso che nell'altro.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nel frattempo il cambiamento delle condizioni meteo è già cominciato. Stiamo passando dalla circolazione d'aria fredda dell'est Europa a quella certamente più umida e mite di matrice atlantica.

Il vento sta ruotando dai quadranti occidentale e la perturbazione sta puntando con decisione le nostre regioni di Nordovest e la Toscana. I modelli matematici a più alta risoluzione confermano l'ondata di maltempo, un'ondata di maltempo che si esplicherà a cavallo tra domenica e le primissime fasi della prossima settimana e che potrebbe avere ripercussioni rilevanti in alcune regioni.

Difatti sono previste piogge a carattere di forte rovescio o temporale, piogge che potrebbero portare addirittura dei nubifragi. Tra le regioni più a rischio menzioniamo il Nordovest e le tirreniche, quindi una distribuzione differente dai giorni scorsi e non potrebbe essere altrimenti vista la provenienza della perturbazione.

QUALI POTREBBERO ESSERE LE NOVITA' D'INIZIO OTTOBRE?

Allora, partiamo da un presupposto: ciò che stiamo per scrivere è frutto di un'attenta analisi modellistica ma trattandosi di proiezioni a lungo termine potrebbero cambiare da un momento all'altro.

Come detto in apertura per poter capire cosa succederà dovremo attendere che l'Atlantico faccia il suo lavoro e che ci dica se sceglierà una via più o meno settentrionale. Non è un caso, infatti, se nei modelli scorgiamo soluzioni diametralmente opposte.

L'americano GFS, ad esempio, per inizio Ottobre vedrebbe la classica "ottobrata" ovvero un consolidamento dell'Alta Pressione con netto rialzo delle temperature.

L'europeo ECMWF, invece, ci propone tutt'altra soluzione. L'eventuale elevazione dell'Alta Pressione lungo i meridiani potrebbe pilotare una massa d'aria fredda verso il Mediterraneo. Una vera e propria irruzione fredda che se confermata ci consegnerebbe improvvisamente nelle mani dell'autunno inoltrato.

LA NOSTRA OPINIONE

Dando un'occhiata ad alcuni importanti indici climatici possiamo dirvi che le prossime settimane potrebbero proporci una certa turbolenza. Siamo più per l'ipotesi ECMWF, ovvero l'instaurazione di scambi meridiani o comunque di ondulazioni del getto più marcate. Questo chiaramente vorrebbe dire avere a che fare con un tipo di tempo piuttosto variabile, con sbalzi termici incisivi e con le prime irruzioni fredde del periodo autunnale.

IN CONCLUSIONE

C'è sicuramente fermento nei modelli matematici di previsione, fermento che ci porterà ad avere probabilmente molti argomenti di cui parlare nelle prossime settimane.

