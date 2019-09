Meteo 7 giorni: Domenica di MALTEMPO, prove d'autunno. Ma poi cambia ancora

METEO SINO AL 27 SETTEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

L'autunno ci prova, con meteo più dinamico segnato da più frequenti passaggi perturbati. Una momentanea rimonta anticiclonica ha riportato il bel tempo su quasi tutta Italia, ma già una perturbazione avanza rapida da ovest. L'anticiclone non riuscirà ad opporre resistenza dinanzi all'avanzata del sistema frontale, che produrrà un netto guasto meteo fin da domenica.

Meteo d'inizio Ottobre, primo FREDDO alle porte? Possibile

La progressione del fronte atlantico farà spostare rapidamente il baricentro del campo anticiclonico verso levante e quindi in Italia il maltempo colpirà pesantemente il Centro-Nord, con umide correnti sud-occidentali che favoriranno precipitazioni anche abbondanti con forti temporali sul lato tirrenico.

Questo peggioramento d'origine atlantica arriva nell'imminenza di quello che è l'equinozio del 23 settembre, momento della definitiva conclusione anche dal punto di vista astronomico. Il fronte sarà preceduto da un nuovo afflusso di correnti calde nord-africane, che faranno salire le temperature, ma certamente non tornerà più il caldo che dominava fino a pochi giorni fa.

GELO precoce in Russia, risvolti in Italia: previsioni Centro Meteo AccuWeather

METEO NUOVA SETTIMANA, PARTENZA INSTABILE E POI FASE ANTICICLONICA

In avvio di settimana la perturbazione domenicale agirà ancora al Centro-Sud, mentre da ovest tornerà ad affacciarsi l'anticiclone con un miglioramento, almeno temporaneo. Questa prima perturbazione non farà però da apripista verso quel tanto agognato cambiamento meteo che possa imprimere l'accelerazione all'autunno.

Meteo Prossima Settimana: subito vortice ciclonico, poi cambiamento

la nuova rimonta anticiclonica sarà enfatizzata dall'arrivo verso il Nord Europa dei resti dell'uragano Humberto. La parentesi di meteo più stabile potrebbe essere disturbata tra mercoledì 25 e giovedì 26, almeno sul Nord Italia. Una perturbazione lambirà le regioni settentrionali, mentre l'anticiclone dovrebbe sostanzialmente mostrare una certa tenuta sull'Italia.

Non sembra trattarsi di un peggioramento così incisivo e si avranno precipitazioni poco organizzate e disomogenee. Sino al termine della settimana l'anticiclone riuscirà ancora a proteggere buona parte d'Italia, con temperature che torneranno lievemente al di sopra della media. Il vero autunno dovrà probabilmente ancora attendere, anche se nel weekend potrebbero aversi importanti novità.

Meteo Autunno: Gelo precoce in Russia AccuWeather, nubifragi Italia

METEO DOMENICA 22 SETTEMBRE, MALTEMPO IN AZIONE

Piogge e rovesci saranno inizialmente presenti sul Nord-Ovest, poi si espanderanno anche sull'Emilia e sulle pianure del Nord-Est nella seconda parte della giornata. Cattivo tempo fin dal mattino è atteso anche sulle aree centro-settentrionali tirreniche, dove non mancheranno temporali anche forti in progressiva estensione verso est.

Quando il meteo di settembre è estivo: i casi 2011 e 2016

Non escludiamo la possibilità di fenomeni intensi, localmente fino a nubifragio, dapprima tra Liguria e Toscana, poi anche su Umbria e Alto Lazio. Possibili sconfinamenti entro sera delle precipitazioni verso le regioni adriatiche, specie le zone interne. Fenomeni sparsi, ma più irregolari, sono previsti anche tra Sardegna e Sicilia Occidentale. Peggiora dalla sera sull'alta Campania.

METEO AVVIO SETTIMANA ANCORA MOVIMENTATO, POI MIGLIORA

La perturbazione domenicale isolerà un piccola saccatura in transito sull'Italia ad inizio settimana. L'instabilità perdurerà lunedì soprattutto su aree centro-meridionali tirreniche e sul Nord-Est, ma con tendenza a miglioramento. Altrove variabilità, ma con prevalenti aperture del cielo. I venti rinforzeranno, disponendosi dai quadranti occidentali con rinforzi di maestrale in Sardegna.

PIU' MITE NEL WEEKEND, NUOVA RIPRESA TERMICA

I venti meridionali, con scirocco sostenuto, determineranno un rialzo delle temperature, più marcato sulle due Isole Maggiori. Un successivo temporaneo calo termico è atteso in avvio di settimana, per l'aria più fresca al seguito della perturbazione che apporterà venti di ponente e maestrale. Nel complesso però, durante la prossima settimana avremo clima in prevalenza mite per il periodo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Si conferma una fase parzialmente dinamica, con una nuova perturbazione che probabilmente entrerà sulla scena verso metà della prossima settimana, avendo come obiettivo principale il Nord Italia. Al Centro-Sud probabilmente resterà abbastanza saldo l'anticiclone e questo scenario non dovrebbe variare più di tanto sin verso la fine della settimana.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina