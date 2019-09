Meteo d'Autunno: Sud Francia, tempesta equinoziale. Peggiorerà in Italia

Le condizioni meteo sono sensibilmente peggiorate nel sud-est francese, dove si è formata un'area temporalesca foriera di precipitazioni torrenziali. Il servizio meteo francese, già da giorni aveva avvertito la possibilità che si potessero formare aree temporalesche persistenti, causa talvolta di alluvioni lampo nell'area indicata.

Ogni anno il sud-est francese, soprattutto all'inizio dell'autunno, viene interessato da precipitazioni anche a carattere torrenziali, e non poche occasioni si verificano alluvioni lampo. La previsione meteo di alluvioni lampo e quasi impossibile, si possono avere previsioni che indicano la possibilità di precipitazioni molto intense, ma talvolta queste sono localizzate e generano fenomeni a macchia di leopardo.

La sera del 4 ottobre 2015, un eccezionale area temporalesca si formò nel sud-est francese, ne fu interessata soprattutto la Costa Azzurra, con precipitazioni torrenziali. In men che non si dica si formarono torrenti al posto delle strade, gli allagamenti furono diffusi. Molte persone furono intrappolate dall'acqua torbida e fangosa. Ci furono numerosissime vittime, secondo i dati di allora i morti furono 21. A seguito dell'evento meteo così eccezionale, ci fu una notevole polemica nei confronti del servizio meteo ufficiale francese, il quale pare non emise un'allerta di livello grave da poter avvertire la popolazione del pericolo imminente.

Dal 2015 il servizio meteo francese sensibilizzata la popolazione del rischio di eventi atmosferici estremi in quella parte della Francia, evidenziando che i fenomeni non possono essere previsti con estrema precisione. Come sempre, vengono lanciate allerte meteo che vanno seguite con scrupolo.

Come abbiamo scritto, proprio questi istanti, il maltempo sta battendo quell'area della Francia. Nel pomeriggio probabilmente avremo notizie su eventuali nubifragi, o al peggio anche alluvioni lampo. L'Italia è estremamente vulnerabile eventi meteorologici analoghi, in particolare lo è la Liguria, dove si possono formare aree temporalesche persistenti che causano piogge torrenziali con l'esondazione di tutti torrenti e allagamenti diffusi.

Per ora non ci sono previsioni meteo in tal senso.

Anche il servizio meteo regionale della Liguria, Istituzione che può e diffondere allerte meteo per la regione, al momento non ha emesso nessun avviso in tal senso. Comunque per aggiornamenti potete seguire il seguente link ARPAL.

