METEO per domani, arriva il MALTEMPO. Piogge e TEMPORALI anche forti

Una momentanea rimonta anticiclonica caratterizza il meteo di questo avvio di weekend sull'Italia, ma una perturbazione incombe da ovest e avanza a grandi falcate, senza che la stessa alta pressione riesce ad opporre particolare resistenza.

Trattandosi di una perturbazione atlantica, il meteo d'autunno inizia quindi a dare i primi segnali concreti, nell'imminenza di quello che è l'equinozio del 23 settembre quando saluteremo definitivamente l'estate anche dal punto di vista astronomico.

Meteo: Sabato tranquillo, ma da Domenica acuto MALTEMPO

La progressione del fronte atlantico farà spostare rapidamente il baricentro del campo anticiclonico verso levante e quindi in Italia il maltempo si appresta ad entrare nel vivo ed investirà con forza parte del Centro-Nord della Penisola.

Il fronte sarà preceduto da un nuovo afflusso di correnti calde nord-africane, che faranno salire le temperature, ma certamente non tornerà più il caldo che dominava in precedenza. Vediamo nel dettaglio l'evoluzione meteo attesa per domani, domenica 22 settembre.

Meteo weekend, è in arrivo severo maltempo

Piogge e rovesci saranno inizialmente presenti sul Nord-Ovest, poi si espanderanno anche sull'Emilia e sul Nord-Est nella seconda parte della giornata. Cattivo tempo fin dal mattino è atteso anche sulle aree centro-settentrionali tirreniche, dove non mancheranno temporali anche forti in espansione verso est.

Non escludiamo la possibilità di fenomeni intensi, localmente fino a nubifragio, dapprima tra Liguria e Toscana, poi anche su Umbria e Lazio. Possibili sconfinamenti entro sera delle precipitazioni verso le regioni adriatiche, specie le zone interne.

Fenomeni sparsi, ma più irregolari, sono previsti anche tra Sardegna e Sicilia Occidentale. Peggiora dalla sera sull'alta Campania, resterà ancora all'asciutto il resto del Sud Italia. I venti rinforzeranno dai quadranti meridionali, con scirocco sostenuto.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

