Meteo: Sabato tranquillo, ma da Domenica acuto MALTEMPO

L'evoluzione meteo: godiamoci questa fresca e soleggiata giornata di sabato, in quanto, il bel tempo non sarà destinato a durare a lungo. Nonostante il netto miglioramento arrivato da ieri e le prospettive davvero positive di queste ore, dal vicino Oceano Atlantico è in viaggio una perturbazione che già da questa sera farà sentire i suoi primi effetti sulle estreme zone del Nord Ovest e sulla Sardegna. Su questi settori infatti, proprio sul finire dalle giornata, arriveranno un po' di nubi alte e stratificate ad annunciare l'imminente cambiamento del meteo.

Domenica mattina ombrelli a portata di mano su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e coste settentrionali della Toscana per effetto di annuvolamenti via via sempre più consistenti che daranno luogo alle prime piogge. Altrove il meteo si manterrà più tranquillo soprattutto sull'area centrale adriatica e al Sud.

Cambiamenti climatici, quanto incidono sul Mediterraneo

Col passare delle ore il quadro meteorologico subirà un ulteriore peggioramento e ancora una volta in particolare appannaggio del Nord Ovest e coste toscane. Attenzione alle forti piogge e a possibili conseguenti disagi sulla Liguria centrale, quella di ponente e sulle coste settentrionali toscane. Forte maltempo è atteso anche in Lombardia, con fenomenologia a tratti.

Tra il pomeriggio e la sera il meteo sarà grigio e piovoso su tutto il Nord Italia, inoltre saranno coinvolte anche tutta la Toscana, l'Umbria, il Lazio e dalla serata anche tutto il resto del Centro fino al nord della Campania.

Durante la notte successiva e la giornata di lunedì, un vortice di bassa pressione in quota scivolerà dai settori nord occidentali verso levante. Il meteo comincerà lentamente a migliorare sui settori nordoccidentali mentre rimarrà molto instabile al Nord Est e su gran parte delle regioni centrali. Ancora tempo tranquillo invece al Sud salvo qualche piovasco sui monti della Calabria.

In seguito il minimo depressionario abbandonerà il nostro Paese e da martedì la pressione tornerà ad aumentare. Ci attendiamo dunque un generale ritorno ad un tipo di meteo più tranquillo e con temperature in generale rialzo specie nei valori massimi. Ma il bel tempo potrebbe non essere duraturo.

Pubblicato da Piero Luciani

