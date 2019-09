Meteo 7 giorni: MALTEMPO all'assalto nel Weekend. L'AUTUNNO ci prova

METEO SINO AL 26 SETTEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Il meteo autunnale inizia a dare i primi segnali concreti. Una prima perturbazione è transitata sull'Italia, con temporali sparsi che hanno avuto il merito di spazzare il caldo e l'afa che dominavano la scena. Ora una residua instabilità si attarda all'estremo Sud, ma in attenuazione. Una momentanea rimonta anticiclonica ha riportato il bel tempo sul resto del Paese.

Meteo: Sabato tranquillo, ma da Domenica acuto MALTEMPO

Si tratterà solo di una breve tregua, destinata a soccombere sotto gli effetti di un nuovo impulso instabile. Il weekend inizierà all'insegna del bel tempo prevalente, con un certo rialzo delle temperature. Tuttavia dall'Atlantico avanzerà una perturbazione che si porterà verso l'Italia già nel corso di sabato, con i primi effetti sulle regioni più occidentali dove arriveranno i primi piovaschi.

L'anticiclone non sembra riuscire a fare troppa resistenza, in quanto non sarà così forte come nell'ultimo periodo. La progressione del fronte atlantico farà spostare rapidamente il baricentro del campo anticiclonico verso levante e quindi in Italia il maltempo entrerà nel vivo domenica su parte del Centro-Nord.

Centro meteo AccuWeather: Autunno tra Cicloni, Freddo e Gelo in Russia

METEO NUOVA SETTIMANA, TRA INATABILITA' E ANTICICLONE

Le correnti sud-occidentali oceaniche spingeranno verso l'Italia, a pilotare una prima perturbazione che avrà nelle ripercussioni anche per l'inizio di settimana. Il fronte sarà preceduto da un nuovo afflusso di correnti calde nord-africane, che faranno salire le temperature, ma certamente non tornerà più il caldo che dominava in precedenza.

Cambiamenti climatici, quanto incidono sul Mediterraneo

L'evoluzione meteo per l'avvio di settimana vedrà i rimasugli della perturbazione agire ancora al Centro-Sud, mentre da ovest tornerà ad affacciarsi l'anticiclone con un temporaneo miglioramento, che durerà però probabilmente non così a lungo. La parentesi di meteo più stabile potrebbe venir meno tra mercoledì 25 e giovedì 26, almeno sul Nord Italia.

Al momento non sembra trattarsi di un peggioramento così incisivo, ma sarà associato a precipitazioni poco organizzate. In questa fase quindi l'anticiclone riuscirà ancora a proteggere buona parte d'Italia, con temperature che torneranno lievemente al di sopra della media. Il vero autunno dovrà probabilmente ancora attendere.

METEO DI OGGI SABATO 21 SETTEMBRE, PERTURBAZIONE IN ARRIVO DALLA SERA

La giornata sarà caratterizzata da iniziali condizioni di tempo stabile per la presenza dell'alta pressione. Dal pomeriggio/sera nubi in aumento su Nord-Ovest, Toscana, Lazio e Sardegna con qualche prima precipitazione in intensificazione a partire dalle Alpi Occidentali e dalla Liguria di Ponente. Ventilazione da sud in intensificazione precederà l'imminente ingresso della perturbazione.

METEO DOMENICA 22, MALTEMPO ENTRA NEL VIVO

Piogge e rovesci saranno inizialmente concentrate sul Nord-Ovest, poi si espanderanno anche sull'Emilia e sul Nord-Est nella seconda parte della giornata. Cattivo tempo fin dal mattino è atteso anche sulle aree centro-settentrionali tirreniche, dove non mancheranno temporali anche forti in espansione verso est con possibili sconfinamenti entro sera alle zone adriatiche.

Non escludiamo la possibilità di fenomeni intensi, localmente nubifragi, dapprima tra Liguria e Toscana, poi anche su Umbria e Lazio. Fenomeni sparsi, ma più irregolari, anche tra Sardegna e Sicilia Occidentale. Peggiora dalla sera sull'alta Campania, resterà ancora all'asciutto il resto del Sud Italia.

PIU' MITE NEL WEEKEND, NUOVA RIPRESA TERMICA

Correnti meridionali riporteranno un rialzo delle temperature nel corso del weekend, più marcato sulle due Isole Maggiori dove spirerà lo scirocco. Un successivo temporaneo calo termico è atteso in avvio di settimana, per l'aria più fresca al seguito della perturbazione. Nel complesso però, durante la prossima settimana avremo clima mite.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Instabilità perdurerà in avvio della settimana, soprattutto su aree tirreniche e sul Nord-Est, ma con tendenza a miglioramento. Andiamo però verso una fase dinamica, con una nuova perturbazione che probabilmente entrerà sulla scena verso metà della prossima settimana, avendo come obiettivo principale il Nord Italia. Al Centro-Sud probabilmente resterà abbastanza saldo l'anticiclone.

