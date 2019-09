Meteo weekend, è in arrivo severo maltempo

Fine della parentesi estiva. Le condizioni meteo sono già mutate, pesantemente. L'aria fredda accumulatasi sull'Europa orientale, dove l'Inverno sembra sia smanioso di bruciare le tappe, è giunta in Italia spodestando l'Alta Pressione.

Le temperature sono crollate, sotto incalzanti venti di Grecale e Tramontana. Le precipitazioni ci sono state e localmente stanno risultando violente. Non sono mancate situazioni di criticità, ad esempio in Sicilia. Era prevedibile, con il freddo e un Mediterraneo decisamente caldo i contrasti termici sarebbero stati inevitabili. Anche in questo momento, ad esempio, sul Tirreno sono presenti grosse celle temporalesche e ci suggeriscono un imminente nuovo cambiamento.

Meteo Italia: pronto NUOVO MALTEMPO nel weekend

Perché proprio sul Tirreno sta cominciando ad affluire aria ben più umida e mite, richiamata da una perturbazione atlantica sull'Europa occidentale. Perturbazione che, a partire da sabato, determinerà un altro peggioramento. Stavolta arriverà da ovest e penalizzerà maggiormente i settori tirrenici. Non solo, il Nord prenderà parte anche a questo peggioramento.

I modelli matematici a più alta risoluzione ci dicono che le precipitazioni potrebbero essere intense. Potrebbero verificarsi locali nubifragi temporaleschi, capaci di scaricare al suolo ingenti quantità di pioggia in poco tempo. Le regioni più a rischio dovrebbero essere quelle di Nordovest - Liguria in primis (in particolare i settori di Levante), la Toscana e il Lazio. Non mancherà occasione per grandinate e colpi di vento.

Ma i fenomeni riusciranno a propagarsi in direzione del Nordest, dove ci aspettiamo fenomeni comunque di una certa intensità. Il tutto dovrebbe verificarsi tra domenica e la notte su lunedì, anche se poi sulle tempistiche esatte torneremo con appositi approfondimenti. Lunedì, poi, piogge e temporali dovrebbero scivolare verso le coste tirreniche meridionali.

Vi invitiamo a seguire i vari aggiornamenti che andremmo a proporre perché l'entità e la distribuzione delle precipitazioni potrebbero registrare delle variazioni.

Pubblicato da Ivan Gaddari

