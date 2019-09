Meteo per domani, 21 settembre. SOLE quasi ovunque. Ma PEGGIORA dalla sera

Siamo appena agli inizi di una fase meteo dinamica dalle caratteristiche più consone all'inizio dell'autunno. Una prima perturbazione ha attraversato l'Italia e ora insiste ancora sulle estreme regioni meridionali e la Sicilia.

L'attuale fase instabile è attesa smorzarsi anche al Meridione, in quanto incombe di nuovo l'anticiclone che torna a spingere verso est. L'Italia torna ad essere protetta dall'alta pressione, con una fase meteo più stabile e soleggiata che tuttavia non sarà assolutamente duratura.

METEO ITALIA, avanza l'Autunno: nuova OFFENSIVA PERTURBATA nel weekend

L'anticiclone non sembra riuscire a fare troppa resistenza, in quanto non sarà così forte come nell'ultimo periodo. Una saccatura da ovest metterà alle corde l'anticiclone, pilotando una perturbazione d'origine atlantica verso l'Italia.

La progressione del fronte atlantico farà spostare rapidamente il baricentro del campo anticiclonico verso levante e le correnti sud-occidentali oceaniche saranno causa di un peggioramento nel corso del weekend. Vediamo nel dettaglio il meteo previsto per domani, sabato 21 settembre.

Meteo soleggiato, ma verso Domenica, burrascoso

La giornata sarà caratterizzata da iniziali condizioni di tempo stabile per la presenza dell'alta pressione. Correnti meridionali riporteranno un rialzo delle temperature, più marcato sulle due Isole Maggiori dove spirerà lo scirocco.

La ventilazione da sud precederà l'imminente ingresso della perturbazione. Dal pomeriggio/sera nubi in aumento su Nord-Ovest, Toscana, Lazio e Sardegna con qualche prima precipitazione in intensificazione a partire dalle Alpi Occidentali e dalla Liguria.

Pubblicato da Mauro Meloni

