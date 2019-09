Meteo soleggiato, ma verso Domenica, burrascoso

L'evoluzione meteo: è in fase di esaurimento la veloce parentesi di fresco maltempo che ha avuto il merito di riportare sull'Italia una parvenza d'autunno. Piogge, temporali e venti freddi hanno colpito molte regioni del Centro Nord per poi mettersi in viaggio verso il Centro Sud.

Ora il quadro meteorologico sembra tornare tranquillo grazie ad una rimonta dell'alta pressione che ci garantirà 48 ore nuovamente stabili, discretamente soleggiate e con temperature in ripresa. Tornerà a fare caldo? Assolutamente no. Nonostante i valori termici guadagneranno qualche punticino, grazie al bel tempo, le temperature si manterranno più o meno allineate alla stagione. Forse solo all'estremo Sud si potranno registrare alcuni gradi in più rispetto al resto del Paese. Dopo questa doverosa premessa, vediamo cosa ci aspetta sul fronte meteorologico per questo ormai imminente fine settimana.

Partiamo intanto da oggi, con una giornata all'insegna del generale miglioramento, anche laddove in mattinata saranno ancora presenti alcuni rovesci, per la precisione tra il sud della Puglia e l'area ionica. Per il resto il sole sarà in decisa affermazione con temperature in generale ripresa.

Arriviamo così al fine settimana, quando il primo step, cioè il sabato, inizierà nei migliori dei modi con prevalenza di cielo poco nuvoloso praticamente su tutto il Paese. Attenzione solo alle prime ore del mattino in quanto, le basse temperature, potranno favorire la formazione di qualche foschia sulle pianure del Nord e nelle vallate alpine.

Ma questa atmosfera apparentemente tranquilla comincerà ad essere minata da qualche nube in arrivo da ovest, che inizierà ad interessare le estreme regioni nord occidentali, la Toscana e la Sardegna. Sono i primi timidi segnali di un cambiamento atteso per le successive 24 ore.

La seconda parte del weekend sarà contrassegnata da una domenica decisamente meno tranquilla. Una perturbazione atlantica comincerà già dal mattino a portare rovesci di pioggia e temporali sul Nord Ovest, la fascia tirrenica del Centro e il nord est della Sardegna. I fenomeni potrebbero risultare anche di forte intensità, con persino locali nubifragi.

Col passare delle ore, la perturbazione avanzerà lentamente verso levante portando nubi e piogge anche sul resto del Nord e sulle aree interne del Centro, specie tra il tardo pomeriggio e la sera. Avremo un meteo più tranquillo invece sui versanti adriatici, al Sud, sulla Sicilia e i settori centro meridionali della Sardegna dove, per altro, ci sarà un temporaneo ed ulteriore rialzo termico dovuto alle calde correnti da Scirocco che accompagneranno la perturbazione. Caleranno invece i termometri, seppur in forma contenuta, nelle zone raggiunte dal peggioramento meteo.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina