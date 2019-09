METEO WEEKEND: dal sole al primo MALTEMPO D'AUTUNNO. Ecco i dettagli

I segnali di meteo autunnale si iniziano a fare sempre più evidenti. L'Italia è attualmente attraversata da una perturbazione dal Nord Europa e dalle correnti d'aria fresca al seguito del fronte, che hanno messo fine al caldo afoso e all'estate settembrina.

Le temperature si sono così riportate su valori tipici del periodo, se non anche di poco sotto la norma sui settori adriatici, oltre che sulle zone interne e montuose. Questa fase instabile risulterà però di breve durata, in quanto incombe di nuovo l'anticiclone.

Peggioramento meteo week-end,specie al Sud Francia

Fra giovedì e venerdì il campo di alta pressione si sposterà di nuovo tra il Centro Europa, il Mediterraneo e l'Italia. Avremo quindi un generale miglioramento sull'Italia, con meteo che diverrà più stabile, ma si tratterà solo di una breve tregua.

Il weekend inizierà all'insegna del bel tempo prevalente, con un certo rialzo delle temperature. Tuttavia dall'Atlantico avanzerà una perturbazione che si porterà verso l'Italia già nel corso di sabato, con i primi effetti sulle regioni più occidentali.

CENTRI METEO: ecco la dinamicità dell'Autunno

L'anticiclone non sembra riuscire a fare troppa resistenza, in quanto non sarà così forte come nell'ultimo periodo. La progressione del fronte atlantico farà spostare rapidamente il baricentro del campo anticiclonico verso levante e le correnti sud-occidentali oceaniche spingeranno verso l'Italia.

La perturbazione atlantica dovrebbe riuscire ad erodere almeno parzialmente l'alta pressione per domenica, provocando un peggioramento soprattuto al Nordovest con piogge e rovesci che si intensificheranno in giornata su Piemonte e Liguria, verso Lombardia ed Emilia dal pomeriggio.

Piovaschi sono attesi in Sardegna, mentre tende a peggiorare dal pomeriggio anche sulla Toscana, specie settentrionale con possibili temporali. Restano incertezze sul coinvolgimento del Lazio e delle restanti zone interne del Centro Italia. Il resto della Penisola avrà solo stratificazioni innocue.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina