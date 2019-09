METEO: TEMPORALI con GRANDINE e CALO TERMICO in marcia dal Nord Italia

Come nelle attese, un brusco cambiamento meteo è in atto su parte dell'Italia. La perturbazione dal Nord Europa, sospinta da correnti più fredde, è entrata pienamente nel vivo dopo aver scavalcato le Alpi, intensificandosi sulle pianure del Nord per via del contrasto con l'ariua caldo-umida preesistente.

Frequenti temporali si sono attivati soprattutto sulle pianure tra Basso Veneto ed Emilia Romagna, espandendosi ulteriormente nelle ultime ore fino a coinvolgere la Bassa Lombardia. Il tempo è peggiorato anche in Piemonte, con prime precipitazioni soprattutto a ridosso delle Alpi Occidentali.

Meteo: pronta una raffica di Temporali e venti freddi di Bora

Era in previsione la possibilità di fenomeni intensi, che puntualmente non sono mancati fra Veneto ed Emilia, con occasionali picchi di pioggia anche superiori ai 50/60 mm. Si segnalano anche locali grandinate tra Lombardia sud-orientale e qualche settore della pianura emiliana.

Sul resto della Penisola il bel tempo risulta ancora prevalente, ma con qualche isolato temporale che si è attivato sulla dorsale appenninica, specie su entroterra molisano ed in Lucania, a conferma del graduale cedimento e delle prime infiltrazioni instabili in quota.

Nelle prossime ore e poi domani il fronte temporalesco proseguirà la propria marcia in parte verso ovest e poi verso sud. Ne scaturirà così un ulteriore peggioramento meteo, con fenomeni in trasferimento al Centro Italia, specie sulle Adriatiche, e poi al Sud. I fenomeni risulteranno distribuiti in modo irregolare.

Sul Nord Italia si andrà invece delineando un graduale miglioramento. La nota meteo più saliente sarà legata ad un netto calo termico, più rilevante sulle Adriatiche. L'aria fresca dal Nord Europa stenterà invece a giungere verso le due Isole Maggiori, dove insisterà un po' di caldo.

