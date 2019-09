METEO per domani, crollo termico! Piogge e temporali verso il Centro-Sud

Siamo ormai arrivati al capolinea di questa fase meteo dominata da un forte anticiclone e da temperature ben superiori alle medie del periodo. Un peggioramento sta colpendo le regioni settentrionali, con crollo delle temperature.

Il resto della Penisola è in attesa, ma ancora per poco. Questo cambiamento è ben più robusto in gran parte dell'Europa Centro-Orientale, più direttamente colpita da un'irruzione fredda che vede affluire masse d'aria di diretta estrazione artica.

METEO WEEKEND, di nuovo anticiclone. Ma attenzione, incombe peggioramento

Questa massiccia discesa fredda risulta peraltro incentivata dalla contestuale rimonta verso nord dell'anticiclone delle Azzorre lungo l'Oceano Atlantico, con massimi di pressione tra Regno Unito ed Islanda. L'anticiclone si ritira parzialmente anche dall'Italia, consentendo l'ingresso dell'aria fresca.

I contrasti termici con l'aria più calda preesistente intensificano gli effetti della perturbazione associata all'irruzione fresca. Il fronte perturbato scivolerà già nell'immediato lungo la Penisola, determinando un peggioramento anche su buona parte del Centro-Sud.

METEO: imminente CROLLO TEMPERATURE. Dopo gran caldo, oltre 10 GRADI in meno

Ecco quindi l'evoluzione meteo per domani, giovedì 19 settembre. Il fronte abbandonerà il Nord dove il tempo andrà migliorando rispetto al maltempo del giorno precedente, pur con qualche residuo fenomeno possibile sulle Alpi Occidentali e sull'Appennino Emiliano.

Le temperature, dopo il raffreddamento al Nord, caleranno anche sul resto della Penisola. La flessione risulterà maggiormente importante sui versanti adriatici e zone appenniniche. Un po' di caldo resisterà tra Sicilia e Sardegna, con punte di 30/32 gradi.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

