Meteo: pronta una raffica di Temporali e venti freddi di Bora

L'evoluzione meteo: sta per abbandonarci il caldo bel tempo fuori stagione che è riuscito ad avvolgere in questi giorni tutto il nostro Paese. E' pronta infatti una raffica di temporali accompagnati da forti venti di Bora e Tramontana che gradualmente spazzeranno via il caldo tutt'ora presente su molte regioni.

Oggi toccherà soprattutto al Nord fare i conti con numerosi rovesci anche temporaleschi accompagnati anche da qualche grandinata. Dapprima saranno i settori del Nord Est come il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna ad essere sotto stretta osservazione. Col passare delle ore tutto si muoverà rapidamente verso il resto delle zone settentrionali.

METEO: imminente CROLLO TEMPERATURE. Dopo gran caldo, oltre 10 GRADI in meno

Tra il pomeriggio e la sera, ostaggio delle piogge e dei temporali saranno ancora una volta il basso Veneto, l'Emilia Romagna ma anche gran parte della Lombardia, tutto il Piemonte. Caleranno le temperature.

Attenzione alla sera e alla notte successive quando l'ingerenza temporalesca si spingerà fino al Centro Italia come sulle Marche, la Toscana, l'Abruzzo e fino al Nord del Molise.

BUCO DELL'OZONO il più piccolo da decenni, grazie allo STRATWARMING

Giovedì infatti, il blocco temporalesco comincerà a concentrare i suoi effetti sulle regioni centrali specie quelle adriatiche raggiungendo entro metà giornata anche la Puglia, il Lazio e la Campania. Col passare delle ore, mentre al Nord si attiverà un rapido e generale miglioramento, rovesci e temporali insisteranno sul Lazio, l'Abruzzo, la Campania, il Molise, tutta la Puglia e la Basilicata.

Tempo migliore invece ci sarà sulla Sardegna, la Sicilia e la Calabria dove tuttavia non sono totalmente da escludere improvvisi rovesci.

Vortice Polare, le notevoli ripercussioni sul meteo invernale

Se ne andrà via il caldo in quanto, le temperature caleranno ulteriormente al Nord, ma anche sul resto del Paese, in particolare sull'area adriatica.

I forti venti di Bora porteranno anche ad un generale aumento del moto ondoso sui mari, con rischio di mare grosso al largo specie in Adriatico e poi alto Ionio.

Estate settembrina e ottobrate: il meteo mite d'Autunno

In seguito, da venerdì, il meteo sarà ancora incerto solo all'estremo Sud ma in un contesto comunque di rapido miglioramento. Tempo moderatamente variabile, ma con prevalenza di sole si avrà sul resto del Paese, con un quadro termico decisamente più fresco rispetto a questi giorni.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina