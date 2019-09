Meteo Caldo STOP con Pioggia e i Temporali. Termometri giù anche di 10°C

Situazione meteo ed evoluzione: si sta per concludere questa ennesima fase di tempo dallo stampo tipicamente estivo, causato da un'ampia area di alta pressione che ha avvolto l'Italia con il suo carico di sole e di temperature fortemente sopra la media del periodo.

Sarà l'anticiclone stesso nel suo movimento improvviso verso il nord Europa a provocare un cambiamento nella circolazione generale. Aria molto fredda comincerà ad affluire sull'Italia scivolando proprio sul bordo orientale dell'alta pressione.

Vediamo dunque di capire nel dettaglio quali saranno le conseguenze sul fronte meteo climatico.

Già tra questa sera e la prossima notte, mentre su gran parte del Paese il quadro meteorologico continuerà a rimanere tranquillo, sull'estremo Nord Est e per la precisione sul Friuli Venezia Giulia, l'arrivo dei primi refoli d'aria fresca contribuiranno allo sviluppo di alcuni rovesci anche a sfondo temporalesco.

Sarà il preludio ad un peggioramento delle condizioni meteo atteso per la giornata di Mercoledì. Al mattino infatti, saranno già probabili temporali sparsi tra il Veneto, l'Emilia Romagna e la bassa Lombardia.

Col passare delle ore, l'ingerenza temporalesca si farà più diffusa su gran parte del Nord seppur i fenomeni assumeranno una distribuzione assai irregolare. A rischio comunque saranno soprattutto il Trentino, il Veneto, la Romagna, l'Emilia centrale, la bassa Lombardia e tutto il Piemonte.

Prestare attenzione ai temporali in quanto, gli attesi venti freddi di Bora, contrasteranno con l'aria più calda e umida preesistente dando origine a fenomeni a tratti intensi, accompagnati da forti rovesci, grandine e raffiche di vento anche violente.

Tra il pomeriggio e la sera, l'attività temporalesca comincerà a colpire anche le regioni adriatiche del Centro, specie le Marche ma con qualche sconfinamento verso l'est della Toscana e dell'Umbria.

Le temperature saranno in decisa diminuzione al Nord.

Giovedì il brutto tempo e i venti freddi andranno a concentrare la loro azione su gran parte del Centro e su alcuni settori del Sud Italia, anche se in mattinata avremo ancora piovaschi residui al Nord Ovest, ma in un contesto di rapido miglioramento come sul resto del Nord.

Piogge e temporali dunque, saranno possibili nel sud della Marche, sul Lazio, l'Abruzzo, il Molise, la Puglia, la Basilicata fino alle zone interne della Campania. Più sole invece è atteso sulla Sardegna, la Sicilia e i settori centro meridionali della Calabria.

Caleranno le temperature anche al Centro Sud.

Da venerdì la pressione tornerà ad aumentare preludio ad un successivo fine settimana con un probabile ritorno dell'alta pressione.

Meteo 2020 in Inghilterra: è in arrivo l'Inverno del Secolo?

Meteo Nuova Zelanda: ondata di freddo nel Sud, rischio di un mese freddo in arrivo

Meteo metà settimana: svolta d'Autunno o no? I dettagli

Meteo alluvionale in Spagna accentuato dal Mediterraneo caldo

Peggioramento in Russia: temperatura a 500 hPa, un importante parametro meteo

Pubblicato da Piero Luciani

