Meteo verso arriva aria più fredda. Cambia nel Week End

L'evoluzione meteo: stiamo vivendo l'ennesima fase meteo climatica decisamente fuori dalle righe: le temperature sono tornate ben superiori alla media stagionale praticamente su tutto il Paese. Pensate che su alcuni settori della Sardegna abbiamo nuovamente raggiunto picchi superiori ai 34-35°C, valori tipici dei mesi di luglio ed agosto. Ma fa caldo anche sul resto del Paese dove i termometri, nelle ore pomeridiane, salgono anche oltre i 30°C.

Tuttavia, nei prossimi giorni, aria più fredda e qualche temporale, riporteranno i termometri su valori decisamente più normali per la stagione. Arriverà finalmente l'autunno dunque? Assolutamente no.

Volgendo lo sguardo verso prua infatti, le notizie future non sono per nulla buone, anzi, possiamo definirle proprio tipiche dell'anomalia climatica. Nonostante la rinfrescata attesa tra mercoledì e venerdì, già nel corso del successivo fine settimana l'alta pressione riuscirà per l'ennesima volta a riconquistare il bacino del Mediterraneo.

Tuttavia, aria umida mediterranea scorrerà nel fine settimana verso la Liguria e l'alta Toscana, e potrebbe piovere.

Nel resto d'Italia ci attendiamo dunque un ritorno alla stabilità atmosferica, ed una nuova e generale ripresa delle temperature dopo il calo di metà settimana. Da domenica e con l'inizio della nuova settimana, i termometri torneranno a salire. Al Centro Nord si manterranno comunque inferiori a quelli registrati in questi giorni.

Ci troviamo, sotto ogni aspetto, di fronte ad un cambiamento, e per i dettagli ci dovremmo aggiornare.

Discorso diverso invece sarà per il Sud Italia e soprattutto per la Sardegna, dove si torneranno a toccare picchi praticamente estivi. Insomma, senza se e senza ma, pare evidente come almeno per gran parte della prossima settimana, il contesto meteo climatico continuerà a rimanere poco consono al calendario.

Difficile al momento capire quando potrà esserci una vera e definitiva svolta tra l'attuale irriducibile sorta di estate settembrina e l'arrivo della stagione autunnale.

Forse verso fine mese si potrebbe aprire la porta dell'Oceano Atlantico foriero di nubi, piogge e aria decisamente più fresca, elementi insomma più consoni ad una stagione che, almeno per ora, rimane impressa solo sui calendari.

Vi terremo informati costantemente sull'evoluzione meteo.

