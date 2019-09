Meteo 7 giorni: CALDO insiste sino a martedì. Poi TEMPORALI e CALO TERMICO

METEO SINO AL 22 SETTEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Sta arrivando al termine questa fase meteo degno di una piena fase estiva. Le temperature restano per il momento ben superiori alle medie del periodo. Di fatto questo caldo tardivo è una prosecuzione dell'estate, dopo che l'inizio di settembre sembrava aver mostrato un rapido declino stagionale. Adesso invece il dominio anticiclonico è ancora molto forte ed incontrastato.

L'alta pressione aveva un dominio schiacciante anche su un'ampia parte dell'Europa, ma ora la situazione sta cambiando nettamente per l'approfondirsi di un'ampia circolazione depressionaria tra Russia e Scandinavia che si avvia a pilotare masse d'aria più fredde verso le pianure del comparto centro-orientale europeo.

La discesa fredda verso il Centro-Est Europa sarà peraltro incentivata dalla contestuale rimonta verso nord dell'anticiclone delle Azzorre lungo l'Oceano Atlantico. In Italia le ripercussioni di questo cambiamento si avvertiranno a partire da mercoledì, con l'affacciarsi di un impulso perturbato pilotato dalle correnti più fresche settentrionali.

METEO PEGGIORA A META' SETTIMANA SULL'ITALIA, RINFRESCA

Il raffreddamento sarà importante su parte del Continente Europeo. Ci attendiamo flessioni di temperatura fino a 10/15 gradi sul comparto centrale europeo e parte nord dei Balcani. L'afflusso freddo sarà notevole, con termiche prossime agli zero gradi a circa 1500 metri d'altezza che descriveranno una situazione temporaneamente tardo autunnale.

L'Italia risulterà appena lambita da questa circolazione un po' più fresca in arrivo da nord e nord/est, in scorrimento lungo il bordo orientale dell'anticiclone. La conseguenza sarà il ritorno delle temperature su valori tipici del periodo e con rinfrescata che risulterà più avvertita sui settori adriatici, oltre che sulle zone interne e montuose.

Ci potrà però essere un peggioramento con temporali anche intensi per il contrasto termico tra l'aria più fresca e quella più calda preesistente. Il peggioramento transiterà lungo tutta la Penisola, spostandosi verso le regioni meridionali tra giovedì e venerdì. Le temperature, dopo la flessione, dovrebbero risalire nel corso del prossimo weekend.

METEO MARTEDI' 17 SETTEMBRE CON BEL TEMPO ANTICICLONICO AL TOP

Sarà ancora una bella giornata, ma con primi disturbi nuvolosi su aree interne e montuose, specie sulle Alpi. Inizieranno a manifestarsi i primi sintomi del cedimento della struttura anticiclonica. Peggiora dalla sera sul Nord-Est, con qualche rovescio o temporale in trasferimento dalle Alpi alle pianure del Triveneto.

GUASTO METEO MERCOLEDI' E GIOVEDI', CON TEMPORALI

Il fronte freddo dal Nord Europa entrerà pienamente nel vivo e inizierà la sua marcia sulla nostra Penisola. Ne risentirà soprattutto il Nord mercoledì, con precipitazioni che dal Nord-Est si estenderanno al resto della Val Padana e alla Liguria. Peggiora verso sera sul Centro Italia, zone interne e adriatiche, con fenomeni di maggiore rilievo tra Marche ed alto Abruzzo.

Reggerà il bel tempo al Sud, a parte un po' d'instabilità con qualche acquazzone su aree interne appenniniche tra Campania, Lucania e Gargano, ma anche sull'entroterra della Sardegna. Per giovedì la perturbazione raggiungerà il Sud con il suo carico di piogge e temporali, specie su aree adriatiche ed Appennino, mentre abbandonerà il Nord, dove il tempo andrà migliorando.

FINISCE LA PARENTESI METEO ESTIVA

Ancora caldo martedì con picchi fino a 31-32 gradi su Val Padana, pianure e valli del Centro Italia, Tavoliere e Sardegna. Da mercoledì manifesterà un progressivo calo termico a partire dal Nord e dal medio versante adriatico. La diminuzione delle temperature potrà raggiungere anche gli 8/10 gradi rispetto ai valori attuali. Il clima tornerà quello tipico del periodo

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il peggioramento scaturirà da un fronte in arrivo da nord, mentre restano per ora lontane le prime vere piogge autunnali, con l'anticiclone che si opporrà e proverà a resistere strenuamente. Non è infatti escluso che l'anticiclone, dopo una parziale ritirata, possa di nuovo estendersi a protezione dell'Italia e del Mediterraneo fin dal weekend, con temperature di nuovo in rialzo.

