Meteo 15 giorni, gran BAGARRE tra ANTICICLONE estivo e BURRASCHE autunnali

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 27 SETTEMBRE

L'approfondimento odierno, trascorso il weekend, ci consente di proiettarci idealmente verso fine settembre e di cercare di rispondere a chi ci domanda quali saranno le condizioni meteo climatiche prevalenti.

Humberto è diventato un uragano di categoria 1

Diciamo subito che i modelli matematici di previsione propongono, tramite gli ultimissimi aggiornamenti mattutini, alcune novità importanti. Partiamo dall'Alta Pressione, perché come ampiamente sottolineato in precedenza continuerà a imperversare sul Mediterraneo.

Dominio incontrastato? E' questo il quesito principale da porsi. Carte alla mano la risposta è no. Dopo le timide influenze fredde orientali dovremo prestare più attenzione a ovest e quindi all'Oceano Atlantico. Qui, infatti, l'autunno inizierà a farsi vedere sul serio con le depressioni in approfondimento a ridosso dell'Islanda. L'azione di pressing proverà a forzare il fianco occidentale dell'Alta Pressione, pilotando correnti umide instabili sui settori di ponente del Mediterraneo.

Massima incertezza meteo, è un'altra musica

IL METEO A BREVE TERMINE

Abbiamo fatto cenno del fatto che prima dell'Atlantico vi sarà un'influenza - seppur blanda - di fredde correnti orientali.

Meteo 2020 in Inghilterra: è in arrivo l'Inverno del Secolo?

Stiamo in attesa che a metà settimana tali correnti si gettino sull'Adriatico determinando un generale abbassamento delle temperature e la ricomparsa di qualche temporale. E' ancora prematuro dirvi dove eventualmente avremo precipitazioni di maggior portata, ma visti i modelli matematici a più alta risoluzione possiamo iniziare ad abbozzare una previsione.

Diciamo che martedì dovrebbe esserci un peggioramento al Nordovest e sull'Emilia Romagna, mentre mercoledì dovrebbe toccare rapidamente al Centro Sud e nord della Sicilia. Peggioramento che potrebbe accompagnarsi a locali nubifragi e grandinate, soprattutto a venti settentrionali che come detto faranno abbassare le temperature verso valori consoni al periodo.

Meteo Nuova Zelanda: ondata di freddo nel Sud, rischio di un mese freddo in arrivo

AUTUNNO = ATLANTICO

Quando pensiamo alla stagione autunnale, giustamente, pensiamo alle perturbazioni provenienti dall'Oceano Atlantico. In passato, qualche decennio fa, era la regola mentre oggi sembra essere diventata l'eccezione.

Meteo prima decade di Settembre in Europa e Italia: tra caldo e fresco

Guardando al lungo termine, lo si è detto in apertura, l'Oceano Atlantico sembra in grado di prendere gradualmente il sopravvento. Il sopravvento con delle depressioni che potrebbero approfondirsi tra l'Islanda e il Regno Unito, mettendo in tal modo pressione a un Anticiclone che nel frattempo sarà rimasto ben saldo sul Mediterraneo.

Il fianco occidentale della struttura anticiclonica potrebbe subire un indebolimento e in tal modo consentire a aria umida instabile di insinuarsi nel Mediterraneo occidentale (a partire dalla Penisola Iberica).

Meteo metà settimana: svolta d'Autunno o no? I dettagli

IPOTESI IN CAMPO

In questo momento un po' tutti i più autorevoli modelli di previsione hanno ripreso a dar più credito alla persistenza dell'Alta Pressione.

Meteo alluvionale in Spagna accentuato dal Mediterraneo caldo

Alta Pressione che al limite lascerebbe filtrare qualche sbuffo d'aria umida, come detto da ovest, il ché potrebbe innescare locale instabilità diurna ovvero sviluppo di temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi. Questa, al momento, l'ipotesi più probabile.

Le temperature, dopo la temporanea contrazione dei prossimi giorni, dovrebbero riprendere a salire dirigendosi su valori superiori alle medie stagionali e quindi su frequenze nuovamente estive.

Peggioramento in Russia: temperatura a 500 hPa, un importante parametro meteo

IN CONCLUSIONE

Estate che sembra volersi regalare un'appendice importante, dopotutto negli ultimi anni è sempre stato così: l'Estate durava spesso sino a ottobre inoltrato.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina