METEO per domani, lunedì 16 Settembre. Cambia in Europa, non sull'Italia

Siamo nel pieno di una fase meteo stabile di stampo estivo, con l'anticiclone che va ad avvalersi di contributi d'aria calda di matrice subtropicale. La nota saliente è il caldo anomalo, con temperature che si mantengono su valori oltre i 30 gradi e ben superiori alle medie del periodo.

Di fatto questo caldo tardivo è una prosecuzione a tutti gli effetti dell'estate, dopo che l'inizio di settembre aveva mostrato un rapido declino stagionale. Questo trend si è poi smentito alla luce di questo anticiclone caldo che si è insediato già da diversi giorni.

METEO: dal caldo al refrigerio! Ecco di quanto crollerebbero le temperature

Non sono attese particolari novità nemmeno in avvio di settimana almeno sull'Italia, con meteo in prevalenza stabile e temperature sempre stabili ben oltre le medie stagionali, anche di 6/8 gradi per quanto concerne i valori massimi che varcheranno ancora la soglia dei 30 gradi.

Masse d'aria fredde artiche porteranno una severa diminuzione termica su parte del Continente, a partire dalle nazioni settentrionali verso il Baltico e parte della Mittel-Europa. Sarà l'inizio di un raffreddamento che a seguire si farà sentire, almeno parzialmente, anche sull'Italia.

Apice del CALDO sull'Italia, poi lo stop che potrebbe essere solo temporaneo

Le temperature massime previste per il 16 settembre, con punte fino a 30 gradi ed oltre su varie regioni d'Italia.

Vediamo ora il dettaglio del tempo previsto per domani, lunedì 16 settembre. Lo scenario sarà pari pari a quello del weekend, con tanto sole su tutta Italia, salvo possibili occasionali isolati rovesci sui settori alpini prossimi al confine.

Il caldo anomalo potrebbe rincarare ulteriormente la dose. Le punte più elevate sono previste tra Val Padana, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna, dove potranno agevolmente superarsi i 30/31 gradi. Tutt'Italia sarà comunque con temperature ben oltre la media.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

