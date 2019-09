Apice del CALDO sull'Italia, poi lo stop che potrebbe essere solo temporaneo

Continua il meteo d'estate sull'Italia, con il caldo anomalo che sta raggiungendo il culmine a causa del persistere di un robusto anticiclone di matrice subtropicale, alimentando dai flussi di calore in quota provenienti dal Nord Africa.

Dopo l'apparente declino stagionale d'inizio settembre, è come se fossimo tornati a tutti gli effetti in estate già da diversi giorni, con temperature tipicamente agostane, anche se la canicola non può essere la stessa di quella della piena estate.

Mar Mediterraneo caldissimo: attenzione al meteo di fine mese

Fortunatamente i tassi d'umidità non sono troppo elevati e questo limita la percezione della calura, che non si manifesta pertanto con troppo disagio. Questa fase calda si protrarrà anche per l'inizio della nuova settimana.

Tra lunedì e martedì il caldo anomalo potrebbe infatti localmente rincarare ulteriormente la dose. Le punte più elevate sono previste tra Val Padana, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna, dove potranno agevolmente superarsi i 30 gradi. Tutt'Italia sarà comunque ben oltre la media.

Successivamente questa fase estiva tardiva tenderà a smorzarsi. Infiltrazioni di correnti più fresche dal Nord Europa dovrebbero riuscire ad abbassare un po' le temperature soprattutto al Nord e lungo i versanti orientali della Penisola, dove torneranno su livelli più vicini alla norma.

Attenzione però alla possibilità che questo calo termico possa risultare solo momentaneo. Naturalmente si tratta di una tendenza da confermare, ma già nel prossimo weekend i termometri potrebbero risalire di nuovo su valori simil estivi, grazie alla nuova spinta anticiclonica coadiuvata da un respiro nord-africano.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

