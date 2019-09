Da est arriva meteo freddo e secco per il Nord

Gli ingressi freddi da nord-est provocano un meteo freddo e secco per le regioni settentrionali: ogniqualvolta masse d'aria di origine Siberiana in inverno o di origine continentale retrograda nelle altre stagioni interessano il nostro paese, portano precipitazioni anche abbastanza abbondanti sulle Adriatiche centro-meridionali, mentre sulle regioni del Nord splende un sole decisamente freddo.

Correnti da nord-est: precipitazioni solo per il Centro e per il Sud (talvolta anche abbondanti, vedi gennaio 2017), totalmente all'asciutto il Nordovest.

Questo per due motivi: il primo è che le regioni interessate sono sottovento rispetto alla catena alpina; il secondo è che sono nel ramo discendente dell'origine fredda, pertanto le correnti in quota non sono favorevoli a precipitazioni.

Pertanto, affinché ci siano piogge distribuite su larga scala sulla regione del Nord (ma anche su buona parte del resto del nostro paese) ci deve essere la porta atlantica attiva, cioè fronti oceanici devono interessarci in maniera corposa: solo così può piovere democraticamente su tutte le regioni italiane.

Affinché piova in tutta Italia o quasi, serve un'importante saccatura in arrivo dall'Alto Atlantico, che possa avere una "gobba" pronunciata a ovest della Sardegna. In questo caso le piogge sono garantite più o meno per tutti, salvo l'estremo Sud-Est dell'Italia.

Purtroppo neanche nel meteo a lungo termine si intravede una possibilità di piogge organizzate sul nostro paese.

