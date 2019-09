Meteo Nord Atlantico bloccato. Criticità in Russia, conseguenze sull'Italia

Dando uno sguardo alla situazione meteo dell'Oceano Atlantico, possiamo notare che l'anticiclone delle Azzorre sarà particolarmente invadente sulla fascia centro-settentrionale.

Da est arriva meteo freddo e secco per il Nord

Che conseguenze ha questo fenomeno?

Purtroppo non positive: la cosiddetta porta atlantica rimarrà bloccata ancora molto a lungo, cioè vuol dire che i fronti scivoleranno a latitudini molto alte e per avere delle precipitazioni e del fresco bisogna aspettare l'ingresso da nord-est di masse d'aria retrograde.

Questo però non garantisce meteo piovoso per tutti, anzi abbiamo già scritto in alcuni articoli che le masse orientali portano esclusivamente freddo al Nord Italia, mentre portano qualche precipitazione sulle regioni centrali e sul Meridione Adriatico.

Nelle masse d'aria orientali piove solo in alcune zone dell'Italia, le Adriatiche centro-meridionali.

Le regioni tirreniche e la Sardegna rimangono completamente tagliate fuori, quindi non possiamo dire che siano masse d'aria piovose.

Per avere un meteo che generi precipitazioni su tutta Italia bisogna avere la porta atlantica aperta, cioè delle saccature ben organizzate debbano interessare il nostro paese.

Purtroppo, i modelli (tutti concordi) intravedono anticicloni piuttosto invadenti nel prossimo periodo e pertanto le precipitazioni organizzate latiteranno ancora a lungo sul nostro paese.

Meteo Prossima Settimana minacciata da Fresco e Temporali

Meteo estremo: i Tropical Like Cyclon e gli effetti sull'Italia

Meteo ITALIA dal CALDO estivo con STOP per aria dalla Russia

