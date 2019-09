Meteo 7 giorni da estivo a FRESCO e TEMPORALI

METEO SINO AL 20 SETTEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Un robusto campo anticiclonico sta garantendo una fase meteo pienamente estiva nel cuore di settembre. La struttura anticiclonica va ad avvalersi di contributi d'aria calda di matrice subtropicale. La nota saliente è il caldo anomalo, con temperature che si mantengono su valori oltre i 30 gradi e ben superiori alle medie del periodo.

Meteo dal CALDO fastidioso, STOP per aria dalla Russia

Di fatto questo caldo tardivo è una prosecuzione dell'estate, dopo che l'inizio di settembre sembrava mostrata un rapido declino stagionale. Questo dominio anticiclonico prevale anche su un'ampia parte dell'Europa e deriva dall'unione dell'alta delle Azzorre, protesa sul Centro-Ovest Europa, con l'anticiclone subtropicale in rimonta sul Mediterraneo Centrale.

Questo possente anticiclone costringe il flusso perturbato e freddo a scorrere a latitudini molto settentrionali, tra Islanda, Scandinavia ed area baltica. Non si avranno particolari novità per i primi giorni della settimana almeno sull'Italia, con meteo in prevalenza stabile e temperature sempre stabili ben oltre le medie stagionali, anche di 6/8 gradi per quanto concerne i valori massimi.

Spagna, il dramma delle alluvioni del secolo in questo video meteo

METEO IN CAMBIAMENTO VERSO META' SETTIMANA

Questa fase stabile e di temperature estive perdurerà pressoché invariata fino ai primi giorni della settimana, poi attorno al 18 settembre appare confermata una tendenza ad un cambiamento, sebbene probabilmente non così eclatante. Masse d'aria fredde artiche porteranno una severa diminuzione termica su parte d'Europa, a partire dalle nazioni settentrionali verso quelle centro-orientali.

Alluvioni, il rischio più grande del meteo autunnale

La discesa fredda sul comparto europeo centro-orientale scaturirà dall'approfondimento di una depressione sulla Scandinava e dalla rimonta verso nord dell'anticiclone oceanico. Ci attendiamo flessioni di temperatura fino a 10/15 gradi sul comparto centrale europeo e parte nord dei Balcani. L'afflusso freddo sarà notevole, con termiche prossime agli zero gradi a circa 1500 metri d'altezza.

L'Italia potrebbe trovarsi appena lambita da questa circolazione un po' più fresca in arrivo da nord e nord/est, con ritorno delle temperature su valori tipici del periodo e rinfrescata che risulterà più avvertita sui settori adriatici e zone interne e montuose. Ci potrà però essere un peggioramento con temporali anche intensi per il contrasto termico tra l'aria più fresca e quella più calda preesistente.

METEO per domani, una domenica d'estate. SOLE e CALDO, disturbi sulle Alpi

METEO DOMENICA 15 SETTEMBRE, ANCORA STABILITA' INCONTRASTATA

Poche novità sono attese rispetto alla giornata precedente, con tanto sole e qualche innocua velatura al Centro-Nord. Lievi e modeste infiltrazioni instabili tenderanno a lambire l'Arco Alpino, ove potrà manifestarsi qualche addensamento nuvoloso più compatto. Non esclusi occasionali piovaschi in Valle d'Aosta.

Crisi del clima: estensione ghiacci artici ai minimi

METEO INIZIO SETTIMANA, CON BEL TEMPO PERSISTENTE

Stesso scenario del weekend si avrà nella giornata di lunedì, salvo occasionali isolati rovesci sui settori alpini prossimi al confine. Da martedì la struttura di alta pressione inizierà a mostrare i primi cenni d'invecchiamento, con maggiore nuvolosità stratiforme in arrivo al Centro-Nord e Sardegna. Un impulso instabile si approssimerà alle Alpi, con tendenza a peggioramento in serata.

Meteo Russia: inizia l'Inverno nell'Artico, prima abbondante nevicata a Norilsk

CALDO ANOMALO PER SETTEMBRE, ECCO FINO A QUANDO DURERA'

L'anticiclone reggerà ancora per alcuni giorni con temperature che rimarranno ben oltre la norma anche nei primi giorni della nuova settimana. I valori potranno ulteriormente raggiungere picchi fino a 32-33 gradi, soprattutto sulle Isole Maggiori. Verso metà settimana si manifesterà un progressivo calo termico, a riportare i valori nella norma al Centro-Nord.

Meteo e clima: Estate 2019 in Francia, la terza più calda dal 1900 ad oggi

ULTERIORI TENDENZE METEO

Da metà settimana non è da escludere un cambiamento più incisivo per ingerenze d'aria più fresca dal Nord Europa. Fin dal 18 settembre è attesa aria più fresca da nord, con un po' di variabilità su settori alpini e lungo le regioni adriatiche. Seguirà il transito di una vera e propria linea temporalesca verso il Centro-Sud, probabilmente più attiva lungo i versanti adriatici.

Meteo Prossima Settimana minacciata da Fresco e Temporali

Al momento appaiono ancora lontane le prime vere piogge autunnali, con l'anticiclone che si opporrà e proverà a resistere strenuamente. Non è infatti escluso che l'anticiclone, dopo una parziale ritirata, possa di nuovo estendersi a protezione dell'Italia e del Mediterraneo, anche se non sarà così forte come nella fase precedente.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Tendenza meteo: le possibilità di pioggia in settimana prossima

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

Meteo ITALIA dal CALDO estivo con STOP per aria dalla Russia

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina