Meteo: ecco il WEEKEND quasi PERFETTO

Evoluzione meteo: alta pressione, sole e caldo in aumento saranno gli ingredienti del WEEKEND appena iniziato. Un fine settimana che avremo potuto considerare perfetto se non fosse per una eccessiva e troppo calda sbavatura, la quale, su alcuni angoli del Paese potrà creare qualche grattacapo, specialmente agli amanti del fresco.

Nonostante il tempo si manterrà infatti ben positivo, le temperature faranno registrare un aumento un esagerato per il periodo. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire come trascorrerà sul fronte meteo climatico la fine di questa settimana, dando un veloce sguardo anche all'inizio della prossima.

Quest'oggi abbiamo già i primi ed eloquenti segnali di quella che sarà una giornata decisamente tranquilla dal punto di vista meteo. Se escludiamo qualche timido annuvolamento sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, il sole splenderà praticamente indisturbato su tutto il resto d'Italia.

Ma a fare notizie saranno le temperature. Alcune delle aree interne più occidentali della Sardegna potranno registrare punte prossime ai 33-34°C. Qualcosina in meno, 32-33°C, sulle zone più occidentali della Sicilia. Valori comunque superiori ai 30°C si avranno su molte località del Centro Sud. qualche grado in meno invece al Nord. Ma già ieri si sono raggiunti i 33°C a Firenze.

Proseguiamo il nostro viaggio arrivando così alla giornata di domenica. Gira e rigira c'è davvero poco da segnalare in quanto sarà un'altra giornata di caldo bel tempo, con le solite nubi di passaggio sui rilievi e il caldo a tratti pesantuccio ancora una volta sulla Sardegna, sulla Sicilia e sul medio e basso Tirreno.

Le temperature tuttavia, non faranno registrare particolari scossoni nemmeno sul resto del Paese dove l'atmosfera continuerà a rimanere di stampo tipicamente estivo.

La nuova settimana si aprirà ancora sotto il segno del sole e del caldo. Lunedì infatti, la situazione generale non farà ancora registrare cambiamenti di sorta. Qualcosa andrà cambiando invece tra martedì sera e la giornata di mercoledì quando dai vicini Balcani cominceranno a muoversi correnti d'aria molto più fresca, preludio ad un possibile cambio di circolazione. Ma di questo aspetto futuro tuttavia, ce ne occuperemo in altri editoriali.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Piero Luciani

