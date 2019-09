METEO ITALIA, weekend clima da piena estate. CALDO ANOMALO, ecco le cause

Estate settembrina in pieno spolvero sull'Italia, con meteo stabile, soleggiato e caratterizzato da temperature ben superiori alla norma. L'anticiclone si va ulteriormente rafforzando sul Mediterraneo Centrale, coadiuvato da un afflusso caldo in quota.

Per la verità, anche gran parte d'Europa sta finendo sotto scacco del dominio anticiclonico, se si esclude la Penisola Iberica che risente dell'influenza della goccia fredda afromediterranea, responsabile di violente locali condizioni di maltempo per quanto concerne la Spagna orientale

Meteo WEEKEND da piena ESTATE. Le Previsioni nel dettaglio

Quello che si sta affermando in modo così esteso è infatti un anticiclone particolarmente robusto, che si annuncia duraturo. Da una parte l'anticiclone delle Azzorre rimonta verso l'Europa Centro-Occidentale con massimi posizionati sulla Francia, ma è supportato da un promontorio subtropicale in quota.

L'Italia si trova proprio nell'area interessata dalla risalita dell'anticiclone sub-tropicale, con l'inevitabile afflusso di masse d'aria più calde responsabili di un clima simil estivo. Chiaramente siamo a settembre e la canicola non può paragonarsi a quella che si sarebbe avuta in pieno luglio, con questo schema barico.

L'azione stabilizzante dell'anticiclone mostrerà la massima robustezza nel fine settimana, favorendo temperature che resteranno decisamente elevate, con punte massime fino ai 32-34 gradi in qualche località interna delle regioni del versante tirrenico ed in Sardegna.

Il caldo proseguirà nei prossimi giorni e potrebbe localmente intensificarsi sino ad inizio settimana, sempre con prevalente anticiclone e temperature estive. Fortunatamente il clima non sarà così disagevole per tassi d'umidità non troppo elevati.

Nei giorni immediatamente successivi potrebbero giungere alcuni disturbi dal Nord Europa. Se anche l'anticiclone sarà duro a morire, probabilmente questo caldo anomalo si smorzerà su gran parte della Penisola, specie in montagna e lungo i versanti adriatici.

