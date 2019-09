Meteo dal CALDO fastidioso, STOP per aria dalla Russia

Situazione meteo ed evoluzione: gli amanti del fresco pensavano di essersi liberati finalmente da quella malefica canicola che per mesi ha avvolto il nostro Paese. In queste ultime due settimane infatti, lo scenario meteo climatico ha gradualmente assunto un aspetto decisamente diverso, facendoci credere ad un autunno ormai confermato.

Tutto da rifare invece. Su scala generale la situazione meteo sta nuovamente assumendo un aspetto dai connotarti estivi. Da un lato abbiamo l'alta pressione delle Azzorre che si protende dal vicino Atlantico verso l'Italia. Poi troviamo un vortice di bassa pressione sulle coste algerine che piloterà verso di noi ulteriori masse d'aria calda.

Insomma, si tornerà a soffrire il caldo, anche se le notti non saranno terribilmente afose come in agosto, in quanto con l'inizio della prossima settimana è atteso un ulteriore incremento della temperatura.

Vediamo dunque dove farà più caldo cercando anche di capire quanto durerà.

Secondo le ultime elaborazioni meteo, la fase più acuta del caldo si registrerà nei primi tre giorni della nuova settimana soprattutto tra martedì 17 e mercoledì 18 settembre. In questo frangente tutto il Paese registrerà valori termici estivi e soprattutto ben superiori alla media climatica del periodo.

Ci saranno però alcuni angoli d'Italia dove si soffrirà maggiormente il caldo, e dove i termometri saliranno di più. Sotto osservazione saranno la Sardegna, l'ovest della Sicilia e alcuni tratti dell'area tirrenica centrale. Sulle zone interne della Sardegna si potranno addirittura toccare picchi di 36°C. Si arriverà intorno ai 33-34°C sulla Sicilia occidentale e intorno ai 32-33°C sui versanti tirrenici del Centro. Sul resto del Paese si avranno temperature massime prossime ai 31-32°C come su gran parte delle zone interne centro meridionali e sulla Val Padana.

Attenzione, nel passato, sempre in questo periodo dell'anno, abbiamo avuto ondate di calore anche ben peggiori di quella che avremo.

Ma quanto durerà allora questa anomala ondata di caldo fuori stagione? Se tutto sarà confermato, già da mercoledì sera potrebbero arrivare deboli infiltrazioni d'aria fresca dai vicini Balcani, preludio ad un giovedì dove si avvertirà un primo moderato calo termico al Nord e sui versanti adriatici.

In seguito, tra venerdì e nel corso del successivo weekend, aria più fresca potrebbe dilagare anche sul resto del Bel Paese portando una generale attenuazione del caldo fuori stagione.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Piero Luciani

