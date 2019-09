Meteo 7 giorni: CALDO d'ESTATE piena sino 35 gradi

METEO SINO AL 17 SETTEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Una depressione mediterranea influenza ancora il meteo su parte dell'Italia, ma siamo ormai agli sgoccioli. La circolazione ciclonica, supportata da aria fresca in quota, genera inevitabilmente forti contrasti rispetto al mare caldo e all'aria più mite ed umida al suolo richiamata dal Nord Africa. Ne derivano temporali localmente forti che si aggirano soprattutto all'estremo Sud e sulla Sicilia.

Si avvia a cambiare lo scenario meteo, in quanto l'attuale ciclone mediterraneo si avvia a sprofondare e spegnersi sul Nord Africa, lasciando spazio al ritorno prepotente dell'anticiclone che si avvarrà anche di contributi d'aria calda subtropicale. La struttura anticiclonica presenterà una particolare solidità, soprattutto in quota.

Le temperature subiranno inevitabilmente un progressivo ulteriore rialzo, riportandosi verso valori pienamente estivi. L'anticiclone si presenterà non solo ben strutturato, ma anche molto esteso, se si considera che il suo dominio andrà ad abbracciare anche diverse nazioni dell'Europa Centro-Occidentale.

METEO CON ANTICICLONE DOMINATORE ASSOLUTO PER SVARIATI GIORNI

Dopo una residua instabilità tra aree ioniche ed Isole Maggiori, tutta la seconda parte della settimana sarà all'insegna di un anticiclone sempre più forte e pertanto da una parentesi di piena estate settembrina, con temperature che si spingeranno fino a picchi di 30/32 gradi al Centro-Nord ed in generale sulla fascia tirrenica.

Tornerà quindi il vero caldo estivo e potrebbe non essere così breve. Avremo insomma a che fare con una vera ondata di calore settembrina, non una semplice fiammata prefrontale come sovente avviene in questo periodo. La fase clou sarà nel weekend, ma probabilmente non osserveremo grosse variazioni nemmeno per i primi giorni della prossima settimana.

Non sarà insomma assolutamente facile abbattere questo potente anticiclone, la cui durata sembra molto probabile per tutta la seconda decade di settembre. Al momento appaiono ancora lontane le prime vere piogge autunnali, visto che il colosso anticiclonico farà da barriera invalicabile per le perturbazioni oceaniche.

METEO ODIERNO, TORNERA' IL SOLE PREVALENTE

Avremo a che fare un generale miglioramento, per lo sprofondamento del vortice sul Nord Africa. Residua instabilità lambirà appena le Isole e l'estremo Sud, con possibili occasionali piovaschi sull'est Sardegna, ma anche lungo i versanti ionici di Sicilia, Calabria e Puglia. Sul resto d'Italia avremo uno scenario decisamente soleggiato, a parte locali velature.

METEO FINO AL WEEKEND IN COMPAGNIA DELL'ANTICICLONE

La depressione mediterranea si sposterà ancor più verso il Nord Africa e la pressione sul Mediterraneo centrale sarà in aumento. Cesserà quindi completamente l'influenza pur marginale dell'instabilità anche tra estremo Sud e Isole. La giornata di venerdì trascorrerà all'insegna del tempo decisamente stabile e soleggiato un po' dappertutto.

Lo scenario che si prospetta del tutto analogo anche durante il prossimo weekend, destinato a trascorrere all'insegna dell'alta pressione con bel tempo e clima estivo. Tra domenica e lunedì lievi e modeste infiltrazioni instabili tenderanno a lambire l'Arco Alpino, ove potrà manifestarsi qualche addensamento nuvoloso associato ad occasionali isolati rovesci.

FASE ESTIVA SETTEMBRINA

Il rialzo delle temperature si farà particolarmente significativo e ci proietterà verso un weekend dalle caratteristiche estive, complice la piena rimonta anticiclonica coadiuvata da apporti d'aria più calda subtropicale. L'anticiclone sarà duro a morire, con temperature che rimarranno ben oltre la norma anche nei primi giorni della nuova settimana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Questa parentesi stabile, con clima estivo settembrino, dovrebbe insistere anche per i primi giorni della nuova settimana. Cenni d'indebolimento dell'anticiclone potranno appena manifestarsi sulle Alpi, mentre solo più avanti non è da escludere un cambiamento più incisivo per ingerenze d'aria più fresca dal Nord Europa.

