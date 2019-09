Trovata ACQUA su un pianeta simile alla Terra, prima volta che succede

Dista ben 110 anni luce da noi, ma ci sono delle potenziali possibilità che possa ospitare la vita. Il pianeta in questione si chiama K2-18 b, scoperto nel 2015 dal telescopio spaziale Kepler della Nasa. Si tratta di uno fra i centinaia pianeti con una massa compresa fra quelle della Terra e di Nettuno.

Secondo le analisi, questo pianeta avrebbe tutte le attitudini per ospitare forme di vita, in quanto c'è acqua. La scoperta, la prima in assoluta per le "Superterre", pubblicata su Nature Astronomy, è stata effettuata dal gruppo dell'University College di Londra di cui fanno parte Angelos Tsiaras e l'italiana Giovanna Tinetti.

ETNA, così risale il magma in superficie. Ricostruita dinamica complessa

Il pianeta K2-18 b ruota attorno alla stella K2-18, una nana rossa molto attiva, tanto che il pianeta K2-18 b potrebbe essere esposto a molte radiazioni, con la conseguenza di avere un ambiente più difficile rispetto a quello terrestre.

I ricercatori, grazie ai dati acquisiti nel 2016 e 2017 con il supporto del telescopio spaziale Hubble, hanno osservato la luce della stella filtrata dall'atmosfera, trovando la firma molecolare dell'acqua, ma anche di idrogeno ed elio. Non si esclude che nell'atmosfera di K2-18 b possano esserci anche azoto e metano.

Meteorite Sardegna, dimensioni sottovalutate. 30 anni 8000 bolidi su Terra, influenza meteo

Serviranno però ulteriori ricerche ed osservazioni per capire se ci sono le nuvole e per calcolare la percentuale di acqua presente nell'atmosfera. Da dati preliminari, parrebbe che il 50% dell'atmosfera è rappresentato da vapore d'acqua.

Insomma K2-18-b non è da considerarsi un gemello della Terra, ha una massa 8 volte la Terra, anche se è uno dei pianeti più interessanti da studiare, in quanto può essere uno dei migliori candidati per scovare qualche forma di vita.

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina