Meteo 15 giorni, che SBALZI di temperatura! Dominerà l'ANTICICLONE ESTIVO

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 23 SETTEMBRE

La seconda metà di settembre proporrà condizioni meteo climatiche diametralmente opposte alle attuali. O meglio, diametralmente opposte rispetto a quanto avvenuto sino all'altro ieri.

I modelli matematici di previsione confermano più che mai il ritorno di un poderoso Anticiclone. Ricordate l'Alta delle Azzorre? Ne abbiamo parlato abbondantemente i giorni scorsi, dicendovi che era addossata sull'Europa occidentale. Ecco, la struttura traslerà a est per dei motivi legati essenzialmente alla circolazione atlantica e non appena metterà piede nel Mediterraneo verrà supportata anche da aria piuttosto calda proveniente dall'entroterra algerino.

Significa che farà caldo e che il l'Alta Pressione avrà solide fondamenta. Potrebbe tentennare un pochino a metà della prossima settimana, causa circolazione fredda verso l'Est Europa, ma poi dovrebbe riprendere confidenza con le nostre regioni regalandoci sprazzi di tarda estate probabilmente sino a fine settembre. Salvo ovviamente sorprese.

IL METEO A BREVE TERMINE

Le ultime ore sono state caratterizzate da instabilità e gran fresco. Con l'isolamento di un vortice afro mediterraneo sulle Baleari c'è stato spazio per dei temporali localmente violenti tra Sardegna, Sicilia e litorali ionici. Ma quel vortice è scappato via in direzione sudovest, tant'è che in queste ore sta portando piogge alluvionali sulla Spagna sudorientale.

Lo scivolamento ulteriore verso il Marocco innescherà una risalita d'aria caldo umida algerina, massa d'aria che arriverà nel weekend facendo impennare le temperature un po' dappertutto. Anche stavolta però i valori più alti li avremo nelle due Isole Maggiori e al Sud Italia.

Alta Pressione che non dovrebbe avere grosse difficoltà sino a metà della prossima settimana, allorquando potremmo assistere a un indebolimento strutturale lungo il fianco orientale. Ciò perché l'aria fredda est europea potrebbe raggiungere l'Adriatico, facendo calare le temperature di parecchi gradi e innescando una temporanea instabilità.

ESTATE SETTEMBRINA

Come anticipato in apertura l'eventuale circolazione fredda rappresenterebbero null'altro che un breve intermezzo. Tra l'altro non tutti i modelli matematici di previsione vedono un'influenza così marcata dell'aria fredda orientale.

Ciò detto, l'Alta Pressione dovrebbe tornare rapidamente in sella prendendo pieno possesso del Mediterraneo. Ma per quale motivo? Semplice, come già ricordato in precedenti approfondimenti la causa principale del colpo di coda dell'Estate è rappresentata da un rinforzo del flusso zonale.

Le perturbazioni atlantiche viaggeranno rapida sui paralleli, ma puntando al nord Europa e snobbando le latitudini più meridionali. In questo modo la struttura anticiclonica avrà certamente vita facile nel tenere a bada eventuali peggioramenti.

SPIRAGLI PER UN CAMBIAMENTO?

In questo momento no. Le mappe a più lungo termine, quelle che per intenderci ci conducono verso fine mese, lasciano intendere una prosecuzione del periodo anticiclonico. Addirittura potremmo assistere alla riproposizione di quella configurazione barica che prende il nome di "blocco a omega", ovvero un'Alta Pressione a dominio dell'Europa centro meridionale e ai due lati - est/ovest - strutture cicloniche altrettanto possenti.

Speriamo che ciò non si avveri, altrimenti potrebbe ripresentarsi persino il gran caldo africano e tenente conto che nei prossimi giorni sentirete parlare per l'ennesima volta di temperature superiore alle medie climatiche di riferimento.

IN CONCLUSIONE

In molti, commettendo evidentemente un errore, hanno dato per spacciata l'Estate troppo in fretta. Settembre è là, a rammentarci quanto la bella stagione sia capace di prolungare la propria vita. Talvolta sino ad ottobre.

