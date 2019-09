Meteo 15 giorni, la grande rivincita dell'ESTATE. Riecco il CALDO

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 22 SETTEMBRE

A fine agosto non avremmo scommesso un euro sul prematuro arrivo dell'autunno, sino all'altro ieri non avremmo scommesso un euro sull'eventuale ritorno dell'Estate. Ma la meteo si sa, non è una scienza esatta.

Ecco quindi che non dobbiamo stupirci delle ultimissime proiezioni dei modelli matematici di previsione. Una conferma che Settembre è spesso estivo, quindi caldo e assolato. Lo è stato in passato, lo sarà in futuro. Difatti tornerà l'Alta Pressione per tutta una serie di motivi che poi andremo a discutere insieme.

Sappiate che le temperature sono destinate a rialzarsi con forza, si dirigeranno rapidamente su valori superiori alle medie climatiche di riferimento. Le anomalie saranno più pronunciate su alcune regioni, questo è vero, ma farà caldo dappertutto.

Sicuramente ottime notizie per chi ancora si trova e si troverà in vacanza, difatti il periodo anticiclonico potrebbe prolungarsi oltre il 20 settembre (pur con qualche incertezza).

IL METEO A BREVE TERMINE

In questo momento alcune regioni d'Italia risentono dell'azione destabilizzante del grosso vortice ciclonico piombato sulle Baleari. Qui sì che le precipitazioni hanno creato problemi, mentre da noi vi sono stati dei temporali localmente violenti tra le due Isole Maggiori e i litorali ionici.

Ciò perché le correnti di Scirocco, cariche di umidità, esaltano la fenomenologia nelle aree sovraesposte a questo tipo di circolazione.

Il vortice, ormai diventato "goccia fredda" perché staccatosi dalla circolazione primaria, scivolerà rapidamente verso il Marocco e ciò consentirà all'aria calda subtropicale di puntare l'Italia. Già nel fine settimana.

GRAN CALDO

Ormai non è più una novità. Ogni qualvolta si ha a che fare con l'Alta Pressione ci vediamo costretti a rinnovare l'argomento "anomalie termiche". Ovviamente anomalie di segno più e anche stavolta si prospettano deviazioni dalle medie importanti.

Le regioni che maggiormente patiranno il caldo saranno quelle del Sud e le due Isole Maggiori, laddove l'alito africano giungerà con più facilità. Ma possiamo parlare di caldo diffuso, consistente, che presumibilmente dovrebbe accompagnarci sino a metà della prossima settimana. A quel punto correnti atlantiche potrebbero causare una temporanea contrazione termica e dell'Alta Pressione, con ritorno di temporali qua e là. Ma non si tratterebbe di una vera e propria crisi anticiclonica.

Difatti, proiettandoci verso l'ultima settimana di settembre, sembra proprio che l'Anticiclone abbia tutta l'intenzione di ripresentarsi regalandoci altri scampoli d'Estate.

FREDDO SU EUROPA ORIENTALE

L'unica incognita, così come scritto ieri, è rappresentata dal freddo che andrà accumulandosi sull'Europa orientale. Secondo qualche modello matematico l'influenza dell'aria fredda potrebbe farsi sentire nel corso dell'ultima decade, lambendo principalmente le regioni adriatiche e del Sud.

Secondo altre proiezioni il freddo andrà sì ad accumularsi nell'est Europa, ma per il momento non dovrebbe interessarci. Certo, le sorprese potranno sempre esserci però sembra proprio che l'Estate voglia prendersi una gran bella rivincita.

IN CONCLUSIONE

Forse era prematuro dare per spacciata l'Estate. Il caldo sarà ancora di casa, confermando il trend meteo climatico degli ultimi anni. Però è anche vero che questo mese di settembre verrà ricordato per un inizio decisamente autunnale, un esordio che aveva illuso i più che si potesse tornare alla normalità di un tempo.

