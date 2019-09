Meteo per domani, giovedì 12 Settembre. Inizia l'era dell'anticiclone

Una depressione mediterranea mantiene meteo movimentato su parte dell'Italia, in particolare a ridosso delle Isole Maggiori. La circolazione ciclonica, supportata da aria fresca in quota, genera inevitabilmente forti contrasti rispetto al mare caldo e all'aria più tiepida ed umida al suolo richiamata dal Nord Africa.

Questa fase instabile trova ragion d'essere nel fatto l'anticiclone delle Azzorre continua a rimanere troppo in disparte per riuscire a proteggere l'Italia. Tuttavia la situazione sta per cambiare, con l'avvio di una nuova fase meteo che vedrà invece l'anticiclone assoluto protagonista.

L'attuale ciclone mediterraneo si avvierà a spegnersi sul Nord Africa, lasciando spazio al ritorno prepotente dell'anticiclone che si avvarrà anche di contributi d'aria calda subtropicale. L'anticiclone sarà un vero e proprio colosso, considerando che il suo dominio abbraccerà gran parte dell'Europa Centro-Occidentale.

Tutta la seconda parte della settimana sarà all'insegna di un anticiclone sempre più forte e pertanto da una parentesi di piena estate settembrina. Vediamo ora nel dettaglio l'evoluzione meteo prevista per domani, giovedì 12 settembre.

Osserveremo un generale miglioramento, per lo sprofondamento del vortice sul Nord Africa. Residua instabilità continuerà a penalizzare le Isole e l'estremo Sud, con possibili occasionali piovaschi sull'est Sardegna, ma anche lungo i versanti ionici di Sicilia, Calabria e Puglia.

Sul resto d'Italia avremo uno scenario meteo decisamente soleggiato. L'aspetto saliente sarà legato al previsto ulteriore aumento delle temperature, che si porteranno su valori tipici di fine estate, specie al Centro-Nord, con picchi massimi fino a 30/31 gradi.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

