Meteo 7 giorni: verso STOP ai TEMPORALI. CALDO in arrivo, ESTATE piena

La situazione meteo appare movimentato sul Mediterraneo Occidentale, dove si è formato un vortice di bassa pressione, a seguito dell'affondo di una nuova saccatura nord-atlantica. La circolazione ciclonica, supportata da aria fresca in quota, genera inevitabilmente forti contrasti rispetto al mare caldo e all'aria più mite ed umida al suolo richiamata dal Nord Africa.

L'Italia è lambita da questa circolazione instabile, con il vortice depressionario che tende ad isolarsi sul Mediterraneo Occidentale. Solo alcune regioni risentono di qualche pioggia o temporale. Un primo fronte colpisce la Sicilia, un altro coinvolge il Nord-Ovest, ma con precipitazioni non così intense.

I temporali più forti colpiranno mercoledì l'estremo Sud. Non sono da escludere eventuali fenomeni temporaleschi violenti, che potranno anche degenerare in occasionali nubifragi, tra le due Isole Maggiori ed il Mar Tirreno. Questa fase instabile-perturbata troverà ragion d'essere nel fatto l'anticiclone delle Azzorre continua a rimanere troppo in disparte per riuscire a proteggere l'Italia.

METEO DA META' SETTIMANA RITORNO DEL CALDO CON FORTE ANTICICLONE

Il vortice ciclonico avrà difficoltà a progredire verso levante, stante l'opposizione di un anticiclone atteso in rinforzo sul Mediterraneo Centrale e quindi anche sull'Italia. L'instabilità continuerà a penalizzare più nettamente le due Isole Maggiori e localmente parte del Sud Peninsulare, senza sfondare più ad est per un campo di alta pressione in consolidamento

Fin da giovedì l'area ciclonica andrà sprofondando via via più a sud tra Marocco ed Algeria, mentre sull'Italia si assisterà all'ulteriore rinforzo del campo di alta pressione con temperature in generale aumento. Ci sarà meteo via via più stabile, tranne che sulle due Isole Maggiori ancora esposte a residua instabilità atmosferica, ma con fenomeni temporaleschi molto più localizzati.

Tutta la seconda parte della settimana sarà all'insegna di un anticiclone sempre più forte e pertanto da una parentesi di piena estate settembrina, con temperature che si spingeranno fino a picchi di 32/33 gradi. Tornerà quindi il vero caldo estivo e potrebbe non essere così breve. Avremo quindi una vera ondata di calore settembrina, non una semplice fiammata prefrontale.

METEO MERCOLEDI' 11 SETTEMBRE, INSTABILE TRA CALABRIA E ISOLE

Non cambierà tanto rispetto alla giornata precedente, in quanto il vortice di bassa pressione non riuscirà ad avanzare, stante il rinforzo dell'anticiclone sul Mediterraneo Centrale. Avremo quindi instabilità concentrata tra Sicilia e Calabria, dove non mancheranno piogge e temporali in estensione al Salento ed alle zone appenniniche meridionali.

Fenomeni localmente intensi saranno possibili sui versanti ionici della Sicilia e della bassa Calabria. Residui rovesci interesseranno anche l'est della Sardegna. La tendenza è comunque per un miglioramento dalla sera, con le precipitazioni che si faranno via via meno intense. Sul resto d'Italia il tempo resterà soleggiato, a parte disturbi sulle Alpi con qualche precipitazione sull'Alto Adige.

METEO GIOVEDI' 12, TORNERA' IL SOLE QUASI OVUNQUE

Osserveremo un generale miglioramento, per lo sprofondamento del vortice sul Nord Africa. Residua instabilità continuerà a penalizzare le Isole e l'estremo Sud, con possibili occasionali piovaschi sull'est Sardegna, ma anche lungo i versanti ionici di Sicilia, Calabria e Puglia. Sul resto d'Italia avremo decisamente soleggiato.

ESTATE SI RIPRENDE SETTEMBRE

L'aumento delle temperature si farà particolarmente significativo, in quanto già da metà settimana è attesa una rimonta anticiclonica coadiuvata da apporti d'aria più calda subtropicale. Tornerà quindi, almeno temporaneamente, un contesto meteo prettamente estivo che ci accompagnerà per tutto il weekend, ma probabilmente anche oltre.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il fine settimana vedrà l'Italia pienamente abbracciata dall'anticiclone, con promontorio subtropicale che favorirà un'intensificazione del caldo. Questa parentesi stabile, con clima estivo settembrino, dovrebbe insistere anche per i primi giorni della nuova settimana. Al momento appaiono ancora lontane le prime vere piogge autunnali.

