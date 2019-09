Meteo Settimana, si parte bene, poi nuovo Ciclone

Evoluzione meteo: la nuova settimana si apre all'insegna del tempo discreto grazie al veloce spostamento verso levante dell'ennesima perturbazione sopraggiunta su Domenica. Come le precedenti, il brutto tempo ha colpito soprattutto il Nord, sporadicamente altre regioni, dove l'annunciato miglioramento sarà di conseguenza più evidente.

Ci attendiamo dunque un lunedì contrassegnato da un meteo nel complesso tranquillo su molti settori del Paese, anche se non mancheranno alcuni annuvolamenti soprattutto a ridosso dei monti dove non si esclude qualche isolato rovescio.

Prima metà di Settembre dal meteo molto movimentato

Sul fronte termico, quella di oggi sarà una giornata all'insegna delle temperature in aumento specialmente al Nord e sui versanti tirrenici.

Tra martedì e mercoledì invece, ecco arrivare sull'area tirrenica un nuovo ciclone pronto a riportare una fase di brutto tempo su alcune regioni del Paese. Tale vortice seguirà una traiettoria più differente rispetto ai precedenti.

Meteo 7 giorni: nuovo VORTICE ciclonico, altro forte maltempo

Martedì infatti, il meteo comincerà a peggiorare sui settori dell'estremo Nord Ovest come nel sud del Piemonte e il ponente ligure. Piogge e temporali arriveranno sulla Sardegna ed in seguito anche sulla Sicilia. Spiccata variabilità invece sul resto del Paese ma in un contesto asciutto e anche meno fresco.

Le temperature infatti, aumenteranno su gran parte del Paese ad eccezione delle aree raggiunte dal brutto tempo.

Meteo 15 giorni, rischio di CALDO d'ESTATE e nubifragi

Mercoledì, ecco che il meteo peggiorerà ulteriormente su tutto il Centro Sud in quanto il vortice di bassa pressione muoverà il suo baricentro tra la Sardegna e il nord Africa. Altre piogge e temporali colpiranno marginalmente le Marche, il sud della Toscana, l'Umbria e più direttamente il Lazio e a scendere tutte le regioni meridionali. Qualche schiarita in più e meteo meno instabile sulla Sicilia, nel sud della Sardegna e della Puglia.

Al Nord, il quadro meteorologico, si manterrà assai tranquillo e a tratti ben soleggiato ad esclusione dell'Emilia Romagna dove si avrà una maggior nuvolosità ma in un contesto asciutto.

Temperature in aumento al Nord. Lieve calo al Centro Sud dove soffieranno moderati i venti di Libeccio e Scirocco.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

