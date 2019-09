Meteo 7 giorni: nuovo VORTICE ciclonico, altro forte maltempo

METEO SINO AL 14 SETTEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Non accenna a placarsi l'attuale fase di forte dinamicità meteo, per l'influenza di una circolazione fresca ed instabile sull'Italia. Ulteriori impulsi perturbati nord-atlantici tendono a scorrere lungo un corridoio depressionario dal Nord Atlantico verso il Mediterraneo. L'ultima perturbazione della sera attraversa ora il Nord Italia, portando anche importanti piogge e neve sulle Alpi.

Meteo estremo: ex-uragano Dorian in arrivo sulla Nuova Scozia

L'anticiclone, troppo defilato ad ovest, non è in grado di respingere questo continuo viavai di perturbazioni. Anzi, la posizione della figura anticiclonica sbilanciata verso l'Islanda non fa altro che agevolare questi affondi freddi ed instabili verso le nostre latitudini. L'Estate 2019 sta velocemente abdicando anche in ambito mediterraneo, almeno in questa fase così movimentata.

L'avvio di settimana sarà ancora all'insegna dell'instabilità e delle temperature abbastanza basse, per il periodo, su molte aree dell'Italia. Ci sarà comunque un temporaneo, ma sarà solo per via di un breve intervallo che andrà a precedere l'ennesimo affondo ciclonico, pronto a causare un nuovo peggioramento.

Meteo con anticipo d'autunno: grande neve sulle Alpi Svizzere

METEO SETTIMANA, VORTICE CICLONICO PORTERA' ALTRI TEMPORALI

Si conferma quindi uno schema ben consolidato con il Mediterraneo vulnerabile a veloci perturbazioni da nord, nell'ambito di scambi meridiani molto vivaci. Questo avviene in quanto l'anticiclone delle Azzorre resta troppo in disparte per riuscire proteggere il nostro Paese e si è nel contempo allungato verso latitudini più settentrionali.

Meteo Aeronautica 30 giorni, verso l'avvio del vero Autunno

Il tempo quindi stenta a migliorare, tanto che una nuova discesa di un impulso freddo e perturbato è atteso per martedì con target il Mediterraneo Occidentale, dove è attesa la genesi di un vortice che influenzerà il tempo soprattutto sull'Italia centro-meridionale. Un peggioramento, anche intenso, si manifesterà a partire dalla Sardegna.

Il Nord Italia sarà ai margini di questa nuova fase instabile, a parte il Nord-Ovest che potrà essere temporaneamente coinvolto. A seguire l'area ciclonica dovrebbe isolarsi tra Baleari e Nord Africa, mentre sull'Italia rinforzerebbe un campo di alta pressione con temperature in netta ripresa. Ci sarà meteo via via più stabile da giovedì, tranne che sulle due Isole Maggiori ancora esposte a temporali.

Meteo invernale nelle Alpi lombarde, nevica forte

METEO INIZIO SETTIMANA, BREVE TREGUA POI NUOVO PEGGIORAMENTO

Sarà una giornata interlocutoria e di attesa, in quanto prevarranno ovunque le schiarite grazie all'allontanamento verso est della perturbazione responsabile del maltempo domenicale. Residua variabilità è attesa sulle Alpi Orientali, sul Friuli, Basso Tirreno e Sicilia con possibili rovesci e temporali.

Meteo di inizio Settembre: freddo o normale?

Tendenza ad aumento della nuvolosità in Sardegna, per la risalita di un fronte afromediterraneo collegato al graduale approfondimento di una circolazione di bassa pressione tra Spagna e Baleari.

Per martedì inizierà ad entrare in azione il nuovo peggioramento, legato ad un ulteriore affondo ciclonico nord-atlantico che seguirà però una traiettoria un po' più occidentale.

Meteo 15 giorni, rischio di CALDO d'ESTATE e nubifragi

Un vortice ciclonico dovrebbe scavarsi sul bacino occidentale del Mediterraneo. Le piogge e i temporali riguarderanno soprattutto le Isole Maggiori a partire dalla Sardegna, ma in parte anche il Nord-Ovest, la Calabria e i versanti tirrenici. Resta incerta la previsione per mercoledì, ma con maggiore probabilità che siano il Sud e le Isole a risentire di ulteriore maltempo.

TEMPERATURE IN GRADUALE RIPRESA, TORNERA' IL CALDO

Meteo Settimana prossima: capriccioso, poi Alta Pressione incerta

A seguito dell'approfondimento del nuovo vortice ad ovest dell'Italia, verranno richiamate correnti più temperate ed umide meridionali. A seguire ci sarà un rialzo termico più marcati, con ritorno della colonnina di mercurio anche su valori superiori alla norma da metà settimana, quando è attesa una rimonta anticiclonica coadiuvata da apporti d'aria più calda subtropicale.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Temperature Mar Mediterraneo e rischio "meteo esplosivo"

La ciclogenesi mediterranea porterà locali condizioni di maltempo per metà settimana al Centro-Sud, ma già tra giovedì e venerdì il meteo dovrebbe migliorare con gli ultimi disturbi attesi su parte del Meridione e sulle Isole. L'area ciclonica perderà di rilievo affondando sul Nord Africa, con l'Italia che sarà probabilmente di nuovo abbracciata dall'anticiclone, con ritorno del caldo.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina