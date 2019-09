METEO per domani, lunedì 9 settembre. Breve tregua, prima del nuovo guasto

Al momento il meteo si mantiene parecchio capriccioso sull'Italia. Non accenna a placarsi l'influenza di una circolazione fresca ed instabile sull'Italia, con impulsi perturbati nord-atlantici che tendono a scorrere lungo un corridoio depressionario dal Nord Atlantico verso il Mediterraneo.

Un nuovo intenso maltempo sta attualmente impegnando il Nord Italia, con un sistema frontale in azione coadiuvato da correnti nord-occidentali molto fresche per il periodo. L'anticiclone, troppo defilato ad ovest, non è in grado di respingere questo continuo viavai di perturbazioni.

METEO oggi: forte maltempo con rischio NUBIFRAGI e GROSSE PIOGGE. Ecco dove

Visto l'afflusso d'aria un po' più fresca, segnaliamo un netto calo termico con fioccate anche copiose sulle Alpi fin sotto i 2000 metri, per effetto del vivace flusso che ha portato le temperature ancor più sotto la media del periodo.

L'avvio di settimana sarà ancora all'insegna della variabilità e delle temperature abbastanza basse, per il periodo, su molte aree dell'Italia. Ci sarà comunque un miglioramento, perlomeno temporaneo, su gran parte delle regioni.

Vediamo il dettaglio del meteo previsto per domani, lunedì 9 settembre. Sarà una giornata interlocutoria e di attesa, in quanto prevarranno ovunque le schiarite grazie all'allontanamento verso est della perturbazione responsabile del maltempo domenicale.

Residua variabilità è attesa sulle Alpi Orientali, sul Friuli, Basso Tirreno e Sicilia con possibili rovesci e temporali. Tendenza ad aumento della nuvolosità in Sardegna, per la risalita di un fronte afromediterraneo collegato al graduale approfondimento di una circolazione di bassa pressione tra Spagna e Baleari.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina