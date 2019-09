METEO nuova settimana: CICLONE MEDITERRANEO, si temono pericolosi nubifragi

L'avvio di settimana non promette ancora nulla di buono dal punto di vista meteo e sarà ancora all'insegna dell'instabilità e delle temperature abbastanza basse, per il periodo, su molte aree dell'Italia. L'anticiclone, troppo defilato ad ovest, non è in grado di respingere vari assalti perturbati in serie.

Quella di lunedì sarà comunque una giornata interlocutoria e di sostanziale tregua, in quanto la perturbazione domenicale si sarà spostata verso levante, con ultimi strascichi instabili solo sulle Alpi Orientali, parte del Sud e Sicilia.

Meteo Settimana prossima: PIOGGE E TEMPORALI A RAFFICA

Ci attende un avvio di settimana di sostanziale attesa. Il tempo non accennerà a migliorare in modo definitivo, ma anzi una nuova discesa di un impulso freddo e perturbato è attesa per martedì con target il Mediterraneo Centro-Occidentale.

Le proiezioni meteo indicano la genesi di un vortice che influenzerà il tempo soprattutto sull'Italia Centro-Meridionale. Il tempo peggiorerà in modo deciso a partire dalla Sardegna, con precipitazioni poi in estensione al medio-basso versante tirrenico, ma anche al Nord-Ovest.

Si tratta comunque ancora di una prognosi meteo molto incerta, in quanto ancora non è ben delineata la posizione che andrà ad assumere la circolazione depressionaria in sede mediterranea, da cui risulterà determinata la distribuzione delle piogge.

Bisognerà attendere di essere in prossimità dell'evento meteo, per una previsione più puntuale e dettagliata. Sembra comunque che questa fase instabile-perturbata possa esaurirsi da giovedì, con una rimonta dell'anticiclone che riporterà prevalente bel tempo ed annesso netto rialzo delle temperature.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina